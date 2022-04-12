Nokia уходит с российского рынка — Finance.ua

Финский производитель телекоммуникационной техники Nokia объявил о выходе из российского рынка.
Об этом сообщается на официальном сайте компании.
«С первых дней вторжения в Украину для Nokia было понятно, что дальнейшее присутствие в россии невозможно. За последние недели мы приостановили поставки, остановили новый бизнес и переносим нашу ограниченную научно-исследовательскую деятельность за пределы россии», — говорится в сообщении.
«Поэтому, когда мы выйдем, мы будем стараться обеспечить необходимую поддержку для обслуживания сетей и подаем заявку на получение соответствующих лицензий, чтобы обеспечить эту поддержку в соответствии с действующими санкциями», — сообщили в компании.
В 2021 году на долю россии приходилось менее 2% чистых продаж Nokia.