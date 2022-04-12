Nokia уходит с российского рынка — Finance.ua

Nokia уходит с российского рынка

Сегодня 11:47 — Фондовый рынок

Финский производитель телекоммуникационной техники Nokia объявил о выходе из российского рынка.

Об этом сообщается на официальном сайте компании.

«С первых дней вторжения в Украину для Nokia было понятно, что дальнейшее присутствие в россии невозможно. За последние недели мы приостановили поставки, остановили новый бизнес и переносим нашу ограниченную научно-исследовательскую деятельность за пределы россии», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что «по гуманитарным причинам» правительства стран выразили обеспокоенность по поводу риска выхода из строя критически важной телекоммуникационной сетевой инфраструктуры в россии.

«Поэтому, когда мы выйдем, мы будем стараться обеспечить необходимую поддержку для обслуживания сетей и подаем заявку на получение соответствующих лицензий, чтобы обеспечить эту поддержку в соответствии с действующими санкциями», — сообщили в компании.

В 2021 году на долю россии приходилось менее 2% чистых продаж Nokia.

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