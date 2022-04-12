Власти Варшавы изъяли недвижимость в рф в пользу украинцев — Finance.ua

Власти Варшавы изъяли недвижимость в рф в пользу украинцев

Сегодня 09:15 — Фондовый рынок

Фото: https://twitter.com/trzaskowski_

Мэр Варшавы Рафал Тшасковски заявил об изъятии находившейся в собственности россии недвижимости для нужд граждан Украины.

Об этом сообщается на его официальной странице в Twitter

«Варшава восстанавливает „Шпиегово“, незаконно занятое россиянами. Крайне символично, что мы закрываем этот долгий процесс именно сейчас, в эпоху российской агрессии. И то, что от этого выиграет украинское сообщество», — сказал Тшасковски.

Речь идет о российской недвижимости по адресу Собеского, 100. Это закрытый комплекс, построенный в конце 70-х по заказу СССР. Снаружи здание похоже на крепость — трехметровый забор, бетонная стена и даже пункт контроля въезда-выезда автомобилей.

Ориентировочно с 90-х за комплексом перестали ухаживать. Количество жителей с того периода по сей день остается неизвестным. Варшавская мэрия решила забрать здание по формальной причине — рф не выполнила взятые на себя обязательства по выделению земельных участков для Польши в москве.

«Проверяется каждое помещение, фиксируется все, что было на месте. После инвентаризации приступим к проверкам технического состояния. Многие частные компании обращались к нам с заявлением о помощи в ремонте этой недвижимости, за что я им очень благодарен», — добавил мэр города.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.