Власти Варшавы изъяли недвижимость в рф в пользу украинцев — Finance.ua
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Власти Варшавы изъяли недвижимость в рф в пользу украинцев

Сегодня 09:15Фондовый рынок
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Фото: https://twitter.com/trzaskowski_Фото: https://twitter.com/trzaskowski_
Мэр Варшавы Рафал Тшасковски заявил об изъятии находившейся в собственности россии недвижимости для нужд граждан Украины.
Об этом сообщается на его официальной странице в Twitter.
«Варшава восстанавливает „Шпиегово“, незаконно занятое россиянами. Крайне символично, что мы закрываем этот долгий процесс именно сейчас, в эпоху российской агрессии. И то, что от этого выиграет украинское сообщество», — сказал Тшасковски.
Речь идет о российской недвижимости по адресу Собеского, 100. Это закрытый комплекс, построенный в конце 70-х по заказу СССР. Снаружи здание похоже на крепость — трехметровый забор, бетонная стена и даже пункт контроля въезда-выезда автомобилей.
Ориентировочно с 90-х за комплексом перестали ухаживать. Количество жителей с того периода по сей день остается неизвестным. Варшавская мэрия решила забрать здание по формальной причине — рф не выполнила взятые на себя обязательства по выделению земельных участков для Польши в москве.
«Проверяется каждое помещение, фиксируется все, что было на месте. После инвентаризации приступим к проверкам технического состояния. Многие частные компании обращались к нам с заявлением о помощи в ремонте этой недвижимости, за что я им очень благодарен», — добавил мэр города.
По материалам: РБК-Україна
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