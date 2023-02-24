В рейтинг лучших аутсорсеров мира попали 11 украинских компаний — Finance.ua

В рейтинг лучших аутсорсеров мира попали 11 украинских компаний Сегодня 04:04 — Фондовый рынок

В рейтинг лучших аутсорсеров мира попали 11 украинских компаний

Международная профильная ассоциация IAOP опубликовала ежегодный рейтинг лучших аутсорсеров мира. Как и год назад, в него вошли 12 украинских IT-компаний, а также международные аутсорсеры с крупными офисами разработки в Украине.

Ассоциация выбирает лучшие компании по четырем критериям: отзывы клиентов, полученные компанией сертификации и награды, инновационность решений и проекты корпоративной социальной ответственности.

Украинские компании в The 2023 Global Outsourcing 100

В этом году из рейтинга вышла компания Ciklum, вместо этого вошла Svitla Systems. Полный список в алфавитном порядке выглядит следующим образом:

Computools Eleks Infopulse Innovecs Intellias Intetics Miratech N-iX NIX United Sigma Software Softengi Svitla Systems

В The 2020 Global Outsourcing 100 входят не только поставщики услуг в области разработки, но и компании, оказывающие аудиторские и консультационные услуги. В 2021 году в рейтинг вошли три компании-адвайзера с офисами в Украине:

Deloitte EY KPMG

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