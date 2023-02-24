В рейтинг лучших аутсорсеров мира попали 11 украинских компаний — Finance.ua
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В рейтинг лучших аутсорсеров мира попали 11 украинских компаний

Фондовый рынок
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В рейтинг лучших аутсорсеров мира попали 11 украинских компаний
В рейтинг лучших аутсорсеров мира попали 11 украинских компаний
Международная профильная ассоциация IAOP опубликовала ежегодный рейтинг лучших аутсорсеров мира. Как и год назад, в него вошли 12 украинских IT-компаний, а также международные аутсорсеры с крупными офисами разработки в Украине.
Ассоциация выбирает лучшие компании по четырем критериям: отзывы клиентов, полученные компанией сертификации и награды, инновационность решений и проекты корпоративной социальной ответственности.

Украинские компании в The 2023 Global Outsourcing 100

В этом году из рейтинга вышла компания Ciklum, вместо этого вошла Svitla Systems. Полный список в алфавитном порядке выглядит следующим образом:
  1. Computools
  2. Eleks
  3. Infopulse
  4. Innovecs
  5. Intellias
  6. Intetics
  7. Miratech
  8. N-iX
  9. NIX United
  10. Sigma Software
  11. Softengi
  12. Svitla Systems
В The 2020 Global Outsourcing 100 входят не только поставщики услуг в области разработки, но и компании, оказывающие аудиторские и консультационные услуги. В 2021 году в рейтинг вошли три компании-адвайзера с офисами в Украине:
  1. Deloitte
  2. EY
  3. KPMG

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Ain.Ua
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