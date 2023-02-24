В рейтинг лучших аутсорсеров мира попали 11 украинских компаний — Finance.ua

В рейтинг лучших аутсорсеров мира попали 11 украинских компаний
Международная профильная ассоциация IAOP опубликовала ежегодный рейтинг лучших аутсорсеров мира. Как и год назад, в него вошли 12 украинских IT-компаний, а также международные аутсорсеры с крупными офисами разработки в Украине.
Ассоциация выбирает лучшие компании по четырем критериям: отзывы клиентов, полученные компанией сертификации и награды, инновационность решений и проекты корпоративной социальной ответственности.
Украинские компании в The 2023 Global Outsourcing 100
В этом году из рейтинга вышла компания Ciklum, вместо этого вошла Svitla Systems. Полный список в алфавитном порядке выглядит следующим образом:
- Computools
- Eleks
- Infopulse
- Innovecs
- Intellias
- Intetics
- Miratech
- N-iX
- NIX United
- Sigma Software
- Softengi
- Svitla Systems
В The 2020 Global Outsourcing 100 входят не только поставщики услуг в области разработки, но и компании, оказывающие аудиторские и консультационные услуги. В 2021 году в рейтинг вошли три компании-адвайзера с офисами в Украине:
- Deloitte
- EY
- KPMG
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