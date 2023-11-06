В Раде разъяснили детали перехода на рекрутинг вместо призыва в течение 5 лет — Finance.ua

В Раде разъяснили детали перехода на рекрутинг вместо призыва в течение 5 лет Сегодня 10:45 — Казна и Политика

Перспективный переход в Украине с призыва на службу в армию на рекрутинг будет осуществляться в течение пятилетнего срока, а от срочной службы планируется отказаться в пользу контрактной.

Об этом заявил заместитель председателя Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной Рады, глава постоянной делегации Украины в ПА НАТО Егор Чернев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

Депутат в контексте планируемого перехода на рекрутинг вместо призыва в течение пяти лет призвал различать мирное время и военный режим.

«Ведь во время военного основная цель — чтобы наша армия имела достаточно людей. Контрактная основа — это больше, на мой взгляд, для мирного времени будет», — сказал он.

Обучение вместо «срочки»

Власти Украины намерены отказаться от срочной службы, граждане призывного возраста будут проходить интенсивное обучение в своих высших учебных заведениях, рассказал Чернов.

Это будет не номинальная военная кафедра, а реальная подготовка будущего кадрового резерва нашей армии, добавил депутат.

«Опять же рекрутинг — это о том, что люди будут набираться, основываясь на их образовании, которое они имеют, и чтобы они были максимально полезны войску. А не так, как, к сожалению, это бывает сейчас. Когда мы „микроскопом забиваем гвоздь“. Поскольку некоторые люди с образованием, которое может быть полезным в определенных подразделениях, сейчас сидят в окопах и отбивают атаки», — подчеркивает Чернов.

Какие цели перехода на рекрутинг

По словам главы Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, одной из главных целей этого прогнозируемого или планового перехода на 5 лет является интеграция Украины в евроатлантическое сообщество и внедрение стандартов НАТО по рекрутингу и контрактной службе.

«Вот все это в целом, я надеюсь, позволит нам иметь современную европейскую или евроатлантическую армию в Украине через 5 лет», — пояснил он.

Что с военными кафедрами

Также Чернов назвал военную кафедру «только звеном в цепочке военной подготовки».

«Потому что сегодня мы должны иметь как можно больше людей, подготовленных к военной службе. Потому что, к сожалению, наш агрессивный сосед никуда не денется даже после нашей победы», — сказал нардеп.

Таким образом, в Украине ставят целью, чтобы базовые военные навыки имели практически все.

«И в школе должны проводить не только там один урок ДПЮ в неделю, а, например, реальные курсы тактической медицины. Базовые навыки для любого военнослужащего, плюс ко всему должны проходить сборы», — высказался он.

Модели обучения

Чернов также добавил, что сейчас могут прорабатываться разные модели подхода к такому постоянному обучению.

«Например, сборы раз в два года для всех людей призывного возраста или окончили военную кафедру после этого. Сейчас работаем над моделью. Например, это швейцарская, израильская модель или другая. То есть без срочной службы, но все равно с постоянным обучением и постоянным повышением навыков военной службы», — объясняет депутат.

Рекрутинг вместо призыва

Ранее Министерство обороны Украины объявило об утверждении новой концепции набора в армию, которая, в частности, предусматривает отказ от срочной службы и введение рекрутинга.

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