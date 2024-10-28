В Раде прокомментировали инициативу Зеленского относительно раздачи украинцам по тысяче гривен — Finance.ua

В Раде прокомментировали инициативу Зеленского относительно раздачи украинцам по тысяче гривен Сегодня 16:15 — Казна и Политика

В Раде прокомментировали инициативу Зеленского относительно раздачи украинцам по тысяче гривен

Инициативу президента Владимира Зеленского о раздаче украинцам по тысяче гривен обсудят на заседании комитета Верховной Рады по экономическому развитию.

Об этом сообщил его секретарь, депутат из фракции «Голос» Ярослав Рущишин в эфире «Свобода.Утро» (проект «Радио Свобода»). По его мнению, в Кабинете Министров от такой идеи Зеленского «были шокированы».

«Мы будем однозначно обсуждать это, потому что это драстическая тема такая, но дело в том, что полномочия в данном случае у парламента здесь не очень есть. То есть мы можем законодательно как-то либо запретить, либо наоборот, приняв бюджет, выделить соответствующую статью. Но это только в вопросе бюджетного процесса мы можем делать. А такие подачки — это нужно будет делать каким-то образом, даже знаю, каким. Если мы хотим поддержать нашу экономику, то мы могли бы это делать соответствующими программами», — отметил Рущишин.

По его мнению, правительство могло быть шокировано инициативой Зеленского. По словам депутата, эти деньги можно было бы использовать более разумным способом.

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«В Кабинете Министров, я думаю, были также шокированы этим предложением президента, которое, кстати, не находится в его компетенции. Они были не менее шокированы, поскольку они могли предложить место или инвестицию, которая имела бы гораздо большее [влияние] или гораздо больший мультипликационный эффект для экономики. Конечно, это правильно — давать средства людям, которые малоимущие, поскольку они в основном не делают сбережений, и те средства возвращаются сразу в экономику. Поэтому мы иногда говорили, что надо поднимать пенсии людям», — отметил Рущишин.

Он уверен, что раздача 1000 гривен каждому украинцу не пойдет на пользу экономике страны. В то же время, по словам депутата, такой шаг может иметь социальные последствия. Решение таким образом раздавать деньги он назвал абсурдным.

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«Мы приучаем людей к получению средств ни за что, не заработанных средств. И это очень плохо. А как мы скажем, как это объясним нашим партнерам, которые дают нам деньги на войну, и мы говорим, что недостаточно средств на войну, а тут раздаем? Теоретически хорошо давать средства, которые сразу уходят в реальный сектор экономики. То есть они вернутся через тот малый и средний бизнес сразу, но я вам скажу другое дело: на самом деле люди, которые пускают деньги в реальную экономику, уже давно получают в 100 раз больше, потому что эти люди воюют на передовой и тоже сейчас в армии», — объяснил Рущишин.

По словам депутата, военные «пересылают средства своим семьям, которые соответственно должны были бы поддерживать эту самую экономику».

«Такие большие средства, и это ничего не дает в экономике, а здесь мы добавим тысячу, и она даст. То есть логики я в этом очень большой не вижу. И это первая причина такой абсурдности этого решения. Государство должно заботиться только о тех, кто о себе позаботиться не может», — отметил секретарь комитета ВРУ по экономическому развитию.

Напомним, президент Украины объявил о запуске новой программы поддержки населения под названием «єПідтримка», которая стартует с 1 декабря. Программа предусматривает выплаты по 1000 гривен каждому украинцу, включая детей.

Тысячу гривен государственной помощи, которую с декабря смогут получить украинцы, будут начислять на карту «Национальный кешбэк», это будут средства партнеров в рамках существующих программ, которые не успевают освоить до конца года.

Дзеркало Тижня По материалам:

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