Зеленский подписал закон о порядке прохождения военной службы иностранцами — Finance.ua

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Зеленский подписал закон о порядке прохождения военной службы иностранцами

Казна и Политика
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Зеленский подписал закон о порядке прохождения военной службы иностранцами
Зеленский подписал закон о порядке прохождения военной службы иностранцами
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в некоторые законы о порядке прохождения военной службы по контракту иностранцами и лицами без гражданства в ВСУ, Государственной специальной службе транспорта и Национальной гвардии.
Соответствующая информация размещена на сайте Верховной Рады.
Закон позволяет привлекать иностранцев на военную службу по контракту не только в качестве солдат и сержантов, но и в качестве офицеров.
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За соответствующий законопроект № 12 023 Верховная Рада проголосовала 10 октября.
Согласно пояснительной записке, изменения в закон «О воинской обязанности и военной службе» предусматривают возможность комплектования должностей офицерского состава Вооруженных сил Украины, Государственной специальной службы транспорта и Национальной гвардии Украины иностранцами и лицами без гражданства.
Изменения к закону «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства» устанавливают, что въезд в Украину и выезд из нее иностранцев и лиц без гражданства, проходящих военную службу в ВСУ, Государственной специальной службе транспорта и Национальной гвардии Украины, осуществляется по паспортному документу и военно-учетному документу (служебному удостоверению), форму, порядок оформления (создания) и выдачу которых определяет Министерство обороны и Министерство внутренних дел в Украины.
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«Верховная Рада Украины приняла важный закон, разработанный Министерством обороны, открывающий путь к увеличению количества иностранцев, проходящих службу по контракту на должностях офицерского состава в ВСУ, Госспецтранспорте и Нацгвардии», — прокомментировал министр обороны Рустем Умеров.
Умеров отметил, что за 2,5 года войны против российской агрессии украинцы увидели немало иностранцев, которые присоединились к Силам обороны и доказали свою способность эффективно выполнять сложные задачи на поле боя.
«Раньше они могли служить только на рядовых и сержантских должностях, но новый закон усиливает кадровый потенциал нашей армии», — подчеркнул Умеров.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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