Как военным получить дополнительные 20 100 грн — Finance.ua
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Как военным получить дополнительные 20 100 грн

Личные финансы
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Как военным получить дополнительные 20 100 грн
Как военным получить дополнительные 20 100 грн
После завершения лечения у военнослужащих есть 2 месяца, чтобы занять новую должность. Если этого не происходит, им снимают определенные виды денежного довольствия. И, например, солдат с выслугой лет меньше года будет получать 530 грн в месяц.
Один из видов дополнительного денежного довольствия для действующих военнослужащих — это 20 100 грн. Рассказываем, кто может получить и при каких условиях.
После того как в начале 2023 года сотни военнослужащих начали получать по 530 гривен на руки из-за того, что их перевод на тыловые должности задерживался, были внесены изменения в Порядок выплаты денежного довольствия и введена выплата дополнительного вознаграждения из расчета 20 100 грн.
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Для получения этого вида выплаты основным условием является наличие ограниченной пригодности или непригодности в связи с получением ранения (травмы, контузии, увечья), связанного с Защитой Родины.
«По сути, этот вид дополнительного вознаграждения является доплатой тем, кто получает уменьшенный размер ежемесячного денежного довольствия в связи с длительным пребыванием вне штата. Соответственно, такой подход позволил поддерживать надлежащий уровень доходов тех военнослужащих, которые были выведены за штат из-за ранений, полученных в ходе боевых действий», — рассказал в комментарии заместитель начальника финансово-экономической службы одной из бригад ВСУ с позывным Адик.
Военный финансист отмечает — из-за определенных законодательных коллизий есть трудности в начислении дополнительных 20 100 для военных. Речь идет о том, что 4 мая 2024 г. вступил в силу Закон № 3621-IX, которым было отменено понятие ограниченной пригодности и введено понятие пригодный к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, вузах, учебных центрах, заведениях (учреждениях), медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны. Все ограниченно пригодные, согласно настоящему Закону, должны повторно пройти медицинское освидетельствование и получить заключение о пригодности до декабря 2024 года.
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«К сожалению, одновременно с принятием Закона не были внесены изменения в Порядок выплаты денежного довольствия, где в контексте дополнительного вознаграждения из расчета 20 100 грн продолжает использоваться понятие ограниченно пригодный, и, соответственно, не предусмотрена выплата дополнительного вознаграждения из расчета 20 100 грн тем, кто имеет статус пригоден к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, ВУЗах. Следствием этого является то, что даже раненые военнослужащие, которые завершили лечение и получили статус пригодный к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, ВУЗах, после истечения 2 месяцев с момента возвращения в воинскую часть после лечения начинают получать по полтысячи гривен в месяц», — комментирует Адик.
По материалам:
НВ
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