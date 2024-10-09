Выплаты военным: что изменится в октябре — Finance.ua

Выплаты военным: что изменится в октябре Сегодня 10:00 — Личные финансы

Выплаты военным: что изменится в октябре

Начиная с октября 2024 года минимальное ежемесячное денежное довольствие военнослужащего (обычно этот вид выплат военные называют зарплата) будет составлять 19 679,54 грн. Но эта сумма может существенно меняться в зависимости от разных обстоятельств.

Выплаты военным урегулированы Приказом Минобороны от 07.06.2018 № 260 Об утверждении Порядка выплаты денежного довольствия военнослужащим Вооруженных Сил Украины и некоторым другим лицам.

При этом каждая из составляющих денежного довольствия урегулирована непосредственно в настоящем Приказе, или же регулируется другими нормативными актами.

Размер премирования устанавливается отдельными телеграммами Министра обороны Украины. В 2024 году действуют нормы, доведенные телеграммой № 183/уд от 16.01.2024

Минимальное денежное довольствие военных: из чего состоит, как вычисляется

Как рассказал NV заместитель начальника финансово-экономической службы одной из бригад ВСУ с позывным Адик, минимальный размер денежного довольствия для военнослужащих Сухопутных войск ВСУ, состоящих на штатном посту с минимальным тарифным разрядом по состоянию на сентябрь 2024 года определяется следующими составляющими:

должностной оклад по 1 тарифному разряду — 2470,00 грн

оклад по воинскому званию солдат — 530,00 грн

надбавка за особенности прохождения службы 65% - 1950,00 грн

премия (1 тарифный разряд, выслуга лет — менее 1 года) — 15 635,10 грн

индексация — начала начисляться с сентября 2024 года (за август 2024), составляет 130,20 грн

Следовательно, если у военнослужащего нет содержания и взыскания, то общая минимальная начисленная сумма за месяц составляет 20 715,30 грн.

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Отметим, что налог на доходы физических лиц с военнослужащих не удерживается. Однако удерживается военный сбор, который раньше составлял 1,5%, а начиная с октября 2024 года составляет 5%.

Поэтому на руки военнослужащие в сентябре 2024 года получали как минимум 20 404,57 грн — это 20 715,30 грн минимально начисленного денежного довольствия за вычетом 1,5% военного сбора, а в октябре эта сумма уже будет 19 679,54 грн — из начисленной суммы 20 715,30 грн будет вычитаться уже 5% военного сбора.

До конца 2024 года эта сумма может незначительно возрастать, поскольку в случае роста инфляции будет расти и индексация.

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Какие взыскания могут быть у военнослужащих

Если говорить о минимальной выплате для военных, то она такова при условии, если отсутствуют удержания и взыскания из денежного довольствия.

«Некоторые виды дисциплинарных взысканий, а также совершение правонарушений влияют на ежемесячную премию. Взыскания могут составлять от 10% размера премии в случае получения военнослужащим выговора и достигать 100% размера премии — например, за такие правонарушения как самовольное оставление части или прибытие на службу в состоянии алкогольного опьянения. К удержаниям относятся алименты и прочие вычеты по исполнительным производствам.

Также из денежного довольствия могут удерживаться суммы в счет погашения задолженностей, возникающих в случае привлечения военнослужащего к материальной ответственности. Согласно действующим НПА, общий размер удержаний из ДД не может превышать 70% начисленной суммы", — комментирует заместитель начальника финансово-экономической службы одной из бригад ВСУ с позывным Адик.

В соответствии с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок, размер и нормы денежного довольствия военнослужащих, средства выплачиваются до 20 числа месяца, следующего за месяцем начисления. То есть, например, в октябре производится выплата денежного довольствия за сентябрь.

Обычно сроки выплаты зависят от размера и специфики воинской части, но большинство воинских частей производят выплату ежемесячного денежного довольствия в период между 5 и 15 числом месяца.

НВ По материалам:

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