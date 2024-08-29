Украинские военные и члены семей погибших защитников могут получить выплаты за государственные награды: размеры — Finance.ua

Украинские военные и члены семей погибших защитников могут получить выплаты за государственные награды: размеры Сегодня 20:04 — Личные финансы

Украинские военные и члены семей погибших защитников могут получить выплаты за государственные награды: размеры

Законодательство дает право на ежемесячные выплаты украинским защитникам, которые непосредственно участвовали в защите суверенитета и территориальной целостности Украины и имеют особые заслуги перед Родиной и соответствующие награды, полученные не ранее 2014 года.

Об этом отмечают юристы Украинского ветеранского фонда

Кому назначают ежемесячные денежные выплаты и в каких размерах

Выплаты назначаются:

лицам, которым присвоено звание Герой Украины с вручением ордена «Золотая Звезда — 21 300 грн ;

; лицам, награжденным орденом Богдана Хмельницкого трех степеней — 14 200 грн ;

; лицам, награжденным орденом «За мужество» трех степеней — 7 100 грн ;

; лицам, награжденным орденом княгини Ольги трех степеней — 7 100 грн.

Право на получение выплаты имеют полные кавалеры ордена, то есть получившие все три степени.

Право на ежемесячную выплату в размере одной минимальной заработной платы (7100 грн в 2024 году) имеют также члены семей погибших (умерших) военных, имевших особые заслуги перед Родиной. Это:

родители и жена (муж), если они достигли возраста, дающего право на назначение пенсии по возрасту, или если они имеют право на пенсию независимо от возраста, на досрочную пенсию по возрасту, пенсию по возрасту на льготных условиях или пенсию с уменьшением пенсионного возраста в соответствии с законом или если они являются лицами с инвалидностью;

дети (в том числе дети, родившиеся до истечения 10 месяцев со дня смерти лица, имевшего особые заслуги перед Украиной), не достигшие 18 лет или старше этого возраста, если они стали лицами с инвалидностью до достижения 18 лет.

дети, которые учатся по дневной форме получения образования в заведениях общего среднего образования, а также заведениях профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего или высшего образования, — до окончания учебных заведений, но не более чем до достижения ими 23 лет, а дети-сироты — до достижения ими 23 лет независимо от того, учатся они или нет.

Как производятся выплаты

Ежемесячная выплата назначается со дня обращения. Людям, получающим пенсию (ежемесячное пожизненное денежное содержание), средства выплачивают вместе с пенсией (ежемесячным пожизненным денежным содержанием) общей суммой.

Для получения ежемесячных денежных выплат необходимо подать заявление в органы Пенсионного фонда Украины. Это можно сделать через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины с использованием электронной подписи.

Какие документы нужно подавать

Подавая заявление лично, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. А люди, состоящие на учете в уполномоченном органе как получатели пенсии (ежемесячного денежного содержания), должны предоставить также следующие документы (если их нет в материалах пенсионного дела):

документ о присвоении звания Герой Украины с вручением ордена «Золотая Звезда» или о награждении орденом Богдана Хмельницкого трех степеней, или орденом «За мужество» трех степеней, или орденом княгини Ольги трех степеней;

один из документов, подтверждающий непосредственное участие человека в защите суверенитета и территориальной целостности Украины (удостоверения, справки).

Лица, не состоящие на учете в уполномоченном органе в качестве получателей пенсии (ежемесячного денежного содержания), кроме указанных документов, представляют также:

документ, подтверждающий сведения о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика;

документ, подтверждающий сведения (информацию) о местожительстве.

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Члены семей погибших (умерших) военных, имевших особые заслуги перед Родиной, вместе с заявлением предоставляют:

паспорт гражданина Украины или свидетельство о рождении (для ребенка младше 14 лет);

документ, предоставляемый для подтверждения сведений о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика;

документ, предоставляемый для подтверждения сведений (информации) о местожительстве;

свидетельство о браке (для назначения ежемесячной денежной выплаты супруге/супругу);

справку об обучении (для детей, достигших 18-летнего возраста и обучающихся по дневной форме получения образования в заведениях общего среднего образования, а также в заведениях профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего или высшего образования — до окончания учебных заведений, но не больше, чем до достижения ими 23-летнего возраста;

справку МСЭК о признании лицом с инвалидностью с детства (для детей, ставших лицами с инвалидностью до достижения 18-летнего возраста);

документы погибшего (умершего) лица, указанные в подпункте 1 пункта 6 специального Порядка (https://cutt.ly/ueb9Zf55);

свидетельство о смерти лица, имевшего особые заслуги перед Родиной;

свидетельство о смерти другого родителя (для назначения ежемесячной денежной выплаты детям-сиротам после достижения ими 18-летнего возраста).

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