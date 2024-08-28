Потеряли военный билет (размеры штрафов) — Finance.ua

Потеряли военный билет (размеры штрафов) Сегодня 19:04 — Личные финансы

Потеряли военный билет (размеры штрафов)

Мужчины от 18 до 60 лет должны всегда иметь при себе военно-учетные документы. Военный билет — это бессрочный документ, удостоверяющий личность военного как на действительной службе, так и в запасе.

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Об этом говорится в приказе Министерства обороны Украины № 610.

Какие штрафы

За порчу или небрежное хранение военно-учетных документов, повлекшее их утрату, предусмотрен штраф в размере от тридцати до пятидесяти тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 510 грн до 850 грн), а за повторное совершение такого правонарушения или в особый период — от пятидесяти до ста необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 850 грн до 1700 грн).

Как восстановить

Чтобы восстановить документ, человек должен обратиться в соответствующие военные органы в течение 6 месяцев с момента потери.

Установленных сроков восстановления военного билета нет. Однако это занимает не менее недели и зависит от загруженности конкретного ТЦК.

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Документы

заявление, в котором указывается обстоятельства потери военного билета и просьба о повторной его выдаче;

паспорт;

матовое фото 3×4 без уголка;

поврежденный документ или его остатки (при наличии);

выписка из приказа о результатах служебного расследования (если документ утрачен);

справка из отдела полиции, что было написано заявление о потере (если документ был похищен).

Повторно военный билет может быть выдан только по решению руководителя территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Справка Finance.ua:

Отправлять электронные повестки через «Резерв+» пока не планируют, однако пользователи смогут проверять в приложении достоверность бумажных повесток. Об этом в эфире телемарафона рассказала заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко.

По ее словам, для отправки электронных повесток нет законодательной основы, поэтому такая работа пока не ведется.

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