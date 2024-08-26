Зеленский подписал ряд законов, касающихся военных — Finance.ua

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Зеленский подписал ряд законов, касающихся военных

Казна и Политика
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Зеленский подписал ряд законов, касающихся военных
Зеленский подписал ряд законов, касающихся военных
Президент Владимир Зеленский в субботу, 24 августа, подписал ряд законов, касающихся военных, в частности, о статусе украинских бойцов, воюющих на территории россии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram народного депутата Ярослава Железняка.
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Как сообщил нардеп, Зеленский подписал закон № 11 483, регулирующий статус военных, воюющих на территории россии. Он касается соцзащиты украинских воинов, участвующих в боевых действиях, в частности в Курской области.
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Также президент подписал закон № 9585. Согласно документу, закрепляются возможности реализации прав иностранцев и лиц без гражданства, защищающих территориальную целостность Украины, и членов их семей на получение вида на временное проживание, разрешений на иммиграцию или приобретение гражданства Украины.
Кроме того, глава государства подписал закон № 9538 об усовершенствовании порядка получения, декларирования и обращения с огнестрельным оружием.
По материалам:
РБК-Україна
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