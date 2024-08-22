Правительство будет искать альтернативные решения без давления на «белый» бизнес — Зеленский — Finance.ua
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Правительство будет искать альтернативные решения без давления на «белый» бизнес — Зеленский

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Правительство будет искать альтернативные решения без давления на «белый» бизнес — Зеленский
Правительство будет искать альтернативные решения без давления на «белый» бизнес — Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с членами правительства, в ходе которого участники обсудили необходимые решения для поддержки Сил обороны и украинской экономики.
Об этом заявил Зеленский в своем видеообращении в среду вечером.
«Провел длительное, очень детальное совещание с членами правительства и представителями Верховной Рады. Несколько вопросов. Планируем решения, которые нужно принять для поддержки наших Сил обороны. А также для поддержки экономической активности в стране. Чтобы мы могли не только сохранить рабочие места, но и дать украинской экономике больше возможностей, больше потенциала роста», — рассказал Зеленский.
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Президент добавил, что также важны «выводы после встреч с предпринимателями в областях».
По его словам, правительство предоставит все детали после того, как будут подготовлены соответствующие проекты решений.
«Но уже можно сказать, что договорились с правительством: министры будут искать альтернативные решения, без давления на „белый“ бизнес. А также договорились о дополнительных государственных шагах по детенизации», — подчеркнул Зеленский.

Справка Finance.ua:

  • В июле 2024 года президент Владимир Зеленский подписал закон о «клубе белого бизнеса», целью которого является борьба с теневой экономикой.
  • Речь идет о введении особенностей налогового администрирования во время военного положения — так называемим клубе белого бизнеса. Бизнес, который попадет в него, сможет получать налоговые льготы.
  • Так, проектом закона вводится перечень налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства, которые будут пользоваться рядом преимуществ в налоговом администрировании во время военного положения. Детальнее об этом.
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По материалам:
Економічна Правда
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