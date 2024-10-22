Зеленский подписал закон об изменениях в уголовном законодательстве — Finance.ua

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Зеленский подписал закон об изменениях в уголовном законодательстве

Казна и Политика
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Зеленский подписал закон об изменениях в уголовном законодательстве
Зеленский подписал закон об изменениях в уголовном законодательстве
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в уголовное законодательство в связи с ратификацией Римского устава.
Об этом говорится на сайте Верховной Рады.
Этот закон направлен на приведение положений Уголовного кодекса Украины в соответствие с нормами Римского устава Международного уголовного суда и обеспечение уголовно-правового преследования за наиболее тяжкие международные преступления.
Отметим, что 24 августа Владимир Зеленский подписал закон о ратификации Римского устава Международного уголовного суда и поправок в него.
Позднее, 9 октября ВР приняла в целом законопроект № 11 484 о внесении изменений в уголовное законодательство в связи с ратификацией Римского устава.
Отметим, что по состоянию на ноябрь 2023 года Римский устав подписали 137 государств (Украина — 20 января 2000 года), но ратифицировали только 124 государства. Украина стала 125-й. Есть государства, не только не ратифицировавшие устав, но и отозвавшие свою подпись под ним. В частности, это сделали США в 2002 году. Президент Джордж Буш-младший заявил, что МКС суд угрожает американским военным и нарушает национальный суверенитет.
В 2016 году владимир путин своим указом запретил ратификацию Римского устава в россии — после того, как офис прокурора МКС начал предварительное расследование ситуации в Украине после 2014 года.
Сторонники ратификации Римского устава в Украине подчеркивают, что необходимо, чтобы полноценно присоединиться к работе Международного уголовного суда. Кроме того, ратификация Римского устава — одно из условий дальнейшей евроинтеграции Украины, ведь все члены ЕС являются участниками МКС.
Выступающие против отмечают, что устав несет риски для украинских военных, и предлагали разрешить его ратификацию только после завершения военного положения.
По материалам:
Espreso.tv
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