В Раде хотят отменить отсрочку от мобилизации для некоторых студентов, получающих второе высшее образование — Finance.ua

В Раде хотят отменить отсрочку от мобилизации для некоторых студентов, получающих второе высшее образование Сегодня 11:13 — Казна и Политика

В Раде хотят отменить отсрочку от мобилизации для некоторых студентов, получающих второе высшее образование

Около 60 тыс. человек использовали обучение для уклонения от призыва. В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который позволит перекрыть такую ​​схему уклонения.

Об этом заявил член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, член фракции партии «Слуга народа» Федор Вениславский в эфире телемарафона «Единые новости».

«Получил информацию от Министерства образования и науки: на 2019−2021 годы студентов в возрасте 25 лет и старше было около 40 тыс. человек. В 2022 году таких студентов стало 106 тысяч. В этом году цифры также приближаются к 100 тысячам. Это означает, что 60 тыс. мужчин решили воспользоваться такой возможностью во избежание призыва», — сказал Вениславский.

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По его словам, некоторые вузы открывали набор на контракты на дневную форму обучения, позволяя потенциальным призывникам с уже имеющимся образованием поступать на обучение и получать отсрочку от мобилизации. Иногда абитуриенты поступали на более низкий образовательный уровень, чем уже есть (на профессионально-техническое образование при имеющемся высшем), и на другую специальность.

Вениславский сообщил, что он зарегистрировал законопроект, который позволит перекрыть лазейку для отсрочки мобилизации обучение в университете.

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«Я предложил, чтобы люди, обучающиеся в последовательных видах образования, имели право на отсрочку. А поступившие на второе-третье-четвертое высшее образование после 30 лет таким правом на отсрочку воспользоваться не могли», — пояснил депутат.

Вениславский рассчитывает, что после принятия действие этого документа распространится и на мужчин, воспользовавшихся учебой для уклонения от мобилизации в 2022 году.

Напомним, украинцев, незаконно выехавших по поддельным документам, могут экстрадировать на родину.

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Укрінформ По материалам:

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