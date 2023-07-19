Расширили категорию граждан, имеющих право на демобилизацию — Finance.ua

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Расширили категорию граждан, имеющих право на демобилизацию

Казна и Политика
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Президент Владимир Зеленский подписал закон о расширении оснований увольнения с военной службы некоторых категорий граждан в период военного положения (№ 8009).
Об этом сообщается в документе на сайте Верховной Рады.
Теперь, в дополнение к имеющимся основаниям, увольнение с военной службы стало возможным, если близкие родственники — муж или жена, родители, дети, дедушка или бабушка, братья и сестры, в том числе полнородные и неполнородные, погибли или пропали без вести в результате полномасштабного вторжения россии.
3 мая Верховная Рада внесла дополнительные основания для увольнения с военной службы в случае, если близкие родственники погибли или пропали без вести во время действий, связанных с обеспечением национальной безопасности и обороны.
Изменения коснулись как военнослужащих, проходящих службу по призыву во время мобилизации, так и проходящих военную службу по контракту.
Теперь, если их близкие родственники — муж (жена), родители, дети, дедушки, бабушки или братья/сестры, включая полнородных и неполнородных, погибли или пропали без вести во время мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, а также отпора и сдерживания вооруженной агрессии российской федерации в Донецкой и Луганской областях или в период действия военного положения, им дается право на демобилизацию.
Ранее такие изменения были внесены в закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации» 29 июля 2022 года, что расширило перечень лиц, освобожденных от призыва на военную службу во время мобилизации.
По материалам:
Socportal
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