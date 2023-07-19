Президент подписал закон о демобилизации военных, чьи родственники погибли или пропали — Finance.ua
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Президент подписал закон о демобилизации военных, чьи родственники погибли или пропали

Казна и Политика
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Президент Владимир Зеленский подписал закон № 8009 об увольнении с военной службы мобилизованных и контрактников, близкие родственники которых погибли и/или пропали без вести.
Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.
В пояснительной записке говорится, что внесение изменений в законопроект обосновано «сильным душевным волнением, болью и другими сложными жизненными обстоятельствами, с чем сталкиваются лица, которым пришлось в условиях жестокой агрессии против Украины потерять кого-то из близких родственников».

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Сегодня, 18 июля, законопроект был возвращен с подписью президента.
Теперь военного/военнуюю могут уволить со службы, если муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, баба, родной брат/сестра погибли или пропали во время действия военного положения.
До этого в Украине были предусмотрены основные четыре категории оснований для увольнения с военной службы во время военного положения. Среди них: состояние здоровья, возраст, ряд семейных обстоятельств, а также вступление в силу обвинительного приговора в отношении военного.

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По материалам:
Finance.ua
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