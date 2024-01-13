В Раде хотят освободить от мобилизации еще одну категорию мужчин — Finance.ua

В Раде хотят освободить от мобилизации еще одну категорию мужчин Сегодня 07:13 — Казна и Политика

В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация. Между тем в Верховной Раде рассматривают освобождение от мобилизации (бронирование) военнообязанных, получающих большую зарплату.

Об этом пишет Forbes.

Кого могут освободить от мобилизации

Отмечается, что на сегодняшний день получить бронирование могут только работники предприятий со статусом «критически важных». В частности, власти рассматривают возможность дополнительного критерия — объем уплаченных в бюджет налогов на доходы физических лиц с официальной зарплаты или дохода.

Читайте также Дополнительная мобилизация будет стоить Украине 500 млрд гривен — Зеленский

Один из собеседников рассказал изданию о цифрах, обсуждавшихся на совещании в Минцифре 28 декабря.

Одно из прозвучавших предложений — автоматическое бронирование от мобилизации в случае, если физлица платят минимально определенную сумму НДФЛ в месяц. Речь идет о 6000 грн в месяц, что соответствует около 33 400 грн оклада (26 900 грн зарплаты на руки, поскольку работник также платит 1,5% военного сбора). Кроме того, еще 22% от размера оклада должен уплатить работодатель как единый социальный взнос.

«Также звучало предложение — порог официальной зарплаты (оклад) от 35 000 грн, что почти соответствует первому варианту», — говорится в сообщении.

Получить бронирование может также сотрудник, за которого работодатель платит около 14 500 грн ЕСВ (соответствует окладу 66 000 грн).

«Бронирование осуществляется через синхронизацию государственных реестров. Речь идет об „Обереге“ (зарегистрированные военнообязанные) и информации об уплате налогов. Если военнообязанный платит НДФЛ в нужном объеме и у него все в порядке с документами, в „Обереге“ генерируется QR-код о бронировании. Он действует 45 дней», — говорится в статье.

Соответствующее предложение может быть рассмотрено при принятии проекта о мобилизации.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.