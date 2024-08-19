В ПУМБ Online будет Акция «Осенний бум с Ria» — Finance.ua

ПАРТНЕРСКАЯ В ПУМБ Online будет Акция «Осенний бум с Ria» Сегодня 12:41 — Личные финансы

В ПУМБ Online будет Акция «Осенний бум с Ria»

Получайте международные переводы с Ria Money Transfer через приложение ПУМБ Online и участвуйте в розыгрыше кешбека на 1000 грн или 1500 грн!

Успейте воспользоваться ограниченным предложением, Акция действует с 1 сентября по 30 сентября 2024 года. Шанс стать одним из 35 счастливых клиентов и получить кешбек от партнера ПУМБ есть у каждого.

Условия розыгрыша кешбека просты:

Быть клиентом банка и открыть приложение ПУМБ Online. В разделе «Платежи» нажать «Международные переводы». Выберите платежную систему «Ria», затем «Получить перевод». Введите PIN-код Ria, проверьте информацию и выберите платежную карту. Используйте OTP пароль и получите ваш международный перевод. Вы уже участвуете в розыгрыше кешбека от Ria, который поступит на вашу гривневую карту.

В акции принимают участие клиенты, которые получили через платежную систему Ria в приложении ПУМБ Online перевод на сумму от 50 USD/EUR.

Кешбек в 1000 грн получат 30 клиентов, выполнивших условия акции. Кешбек в 1500 грн получат 5 участников акции.

Победители будут определены с помощью сервиса random.org после завершения акции. Результаты розыгрыша будут опубликованы на сайте банка ПУМБ не позднее чем через 15 рабочих дней после окончания акции.

Официальные правила акции на сайте ПУМБ. Один участник может получить один кэшбэк на 1000 грн или на 1500 грн.

Акция действует на денежные переводы Ria Money Transfer, отправленные из-за границы и полученные с помощью мобильного приложения ПУМБ Online в период проведения акции. Воспользоваться предложением могут как существующие, так и новые клиенты ПУМБ.

Акция действует на всей территории Украины, за исключением временно оккупированных территорий.

Экономьте свое время и деньги на международные переводы вместе с Ria и ПУМБ!

ПУМБ По материалам:

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