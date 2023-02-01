В Prozorro создадут отдельный раздел закупок продовольствия для ВСУ — Finance.ua

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В Prozorro создадут отдельный раздел закупок продовольствия для ВСУ

Казна и Политика
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В Prozorro создадут отдельный раздел закупок продовольствия для ВСУ
В Prozorro создадут отдельный раздел закупок продовольствия для ВСУ
Правительство инициировало создание рабочей группы, которая должна разработать обновленную систему закупок продовольствия для армии.
Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
Новый механизм закупок должен сбалансировать соблюдение секретности и публичный контроль, но одновременно обеспечить бесперебойность поставок. Обязательным элементом такой системы должна стать публикация цен на продукты питания в открытом доступе.
«Мы должны изменить подходы к государственным закупкам продуктов в военной сфере таким образом, чтобы максимально расширить конкуренцию для поставщиков. Именно конкуренция может обеспечить справедливые цены и бесперебойные поставки. Сейчас мы работаем над созданием отдельного раздела в Prozorro именно для военных нужд. Наша основная цель — сделать все возможное, чтобы закупки еды для армии происходили эффективно, а поставки были своевременными и качественными», — объяснила министр экономики Юлия Свириденко.
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Кроме того, новый механизм закупок может базироваться на принципах, уже заложенных в Постановление № 1275, которое регулирует закупку вещевого имущества.
«Есть предложение расширить действие рамочного соглашения для нужд обороны, регулируемого Постановлением № 1275 для закупок вещевого имущества, на продукты питания. А также одновременно мы прорабатываем техническую реализацию рамочного соглашения для нужд обороны в Prozorro. Мы предлагаем Минобороны перейти от закупки „услуг питания“ К закупке „продуктов питания с доставкой“», — рассказала Надежда Бигун, замминистра экономики.
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Она добавила, что кроме того есть предложения изменить сроки заключения контрактов — заключать договор с поставщиком будут не на год, как это делается сейчас, а на квартал.
«В таком случае не будет такого существенного влияния на цены сезонного фактора, и поставщикам не нужно будет закладывать в контракты такие большие риски, как это происходило с ценами на овощи при формировании предложения на год. Также мы предлагаем ввести функцию пересмотра лотов по регионам, что позволит привлечь существенно более широкий рынок поставщиков», — пояснила Бигун.
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По ее словам, Министерство экономики Украины максимально заинтересовано в широчайшем привлечении бизнеса к закупкам продовольствия для ВСУ.
«Министерство экономики должно стать площадкой для эффективного диалога между бизнесом и заказчиками в сфере обороны, чтобы найти общий язык и разработать такой механизм, который будет одновременно отвечать требованиям прозрачности и безопасности государства», — резюмировала Бигун.

Справка Finance.ua:

  • ранее в СМИ появилась информация о закупке продовольствия для украинской армии по завышенным ценам;
  • в Верховной Раде собираются написать закон, который сделает более прозрачными закупки во время военного положения. Так нардепы отреагировали на информацию, что Министерство обороны якобы закупает продукты питания по завышенным ценам;
  • Премьер-министр Денис Шмыгаль накануне поручил разработать обновленную систему закупок для армии, которая сбалансирует соблюдение секретности и публичный контроль.

Воинский учет в Украине по-новому

По материалам:
Діло
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