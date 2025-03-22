В прошлом году без работы оставался каждый седьмой украинец — исследование
По итогам 2024 года средний уровень безработицы снизился до 14,3%. В 2023 году уровень безработицы составлял 17,4%, в 2022-м — 18,5%.
Об этом свидетельствует исследование Центра экономической стратегии.
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Отмечается, что рынок труда оставался неравномерным: вакансий было много, а безработица все еще оставалась высокой.
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Специалисты «Центра экономической стратегии» отмечают, что бизнесу критически не хватает рабочей силы.
Дефицит рабочей силы и зарплаты
Дефицит кадров стимулировал рост реальных заработных плат. Компании активнее привлекали женщин, студентов и пожилых работников на должности, которые раньше занимали преимущественно мужчины.
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Однако переобучение требует времени, а количество рабочей силы продолжает сокращаться из-за мобилизации и выезда людей за границу.
Поэтому диспропорции на рынке труда сохранятся и в ближайшие годы.
Напомним, в 2025 году украинский рынок труда будет ориентирован на привлечение молодежи, женщин, ветеранов и лиц с инвалидностью. Работодатели будут искать кандидатов с гибкими навыками, готовых к обучению и адаптации к новым условиям.
По данным Work.ua, в феврале 2025 года средняя зарплата увеличилась до 23500 грн (+500 грн к январю).
Наиболее заметно выросли зарплаты в вакансиях в следующих категориях:
- «Телекоммуникации и связь» — 30 000 грн, +9% к январю;
- «Страхование» — 27 750 грн, +7%;
- «СМИ, издательство, полиграфия» — 24 000 грн, +7%;
- «IT, компьютеры, интернет» — 29 250 грн, +6%;
- «Строительство, архитектура» — 30 000 грн, +5%;
- «Недвижимость» — 50 000 грн, +5%;
- «Топ-менеджмент, руководство высшего звена» — 50 000 грн, +5%.
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