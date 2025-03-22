В прошлом году без работы оставался каждый седьмой украинец — исследование Сегодня 16:06

В прошлом году без работы оставался каждый седьмой украинец — исследование, Фото: freepik

По итогам 2024 года средний уровень безработицы снизился до 14,3%. В 2023 году уровень безработицы составлял 17,4%, в 2022-м — 18,5%.

Об этом свидетельствует исследование Центра экономической стратегии.

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Отмечается, что рынок труда оставался неравномерным: вакансий было много, а безработица все еще оставалась высокой.

Специалисты «Центра экономической стратегии» отмечают, что бизнесу критически не хватает рабочей силы.

Дефицит рабочей силы и зарплаты

Дефицит кадров стимулировал рост реальных заработных плат. Компании активнее привлекали женщин, студентов и пожилых работников на должности, которые раньше занимали преимущественно мужчины.

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Однако переобучение требует времени, а количество рабочей силы продолжает сокращаться из-за мобилизации и выезда людей за границу.

Поэтому диспропорции на рынке труда сохранятся и в ближайшие годы.

Напомним, в 2025 году украинский рынок труда будет ориентирован на привлечение молодежи, женщин, ветеранов и лиц с инвалидностью. Работодатели будут искать кандидатов с гибкими навыками, готовых к обучению и адаптации к новым условиям.

По данным Work.ua, в феврале 2025 года средняя зарплата увеличилась до 23500 грн (+500 грн к январю).

Наиболее заметно выросли зарплаты в вакансиях в следующих категориях:

«Телекоммуникации и связь» — 30 000 грн, +9% к январю;

«Страхование» — 27 750 грн, +7%;

«СМИ, издательство, полиграфия» — 24 000 грн, +7%;

«IT, компьютеры, интернет» — 29 250 грн, +6%;

«Строительство, архитектура» — 30 000 грн, +5%;

«Недвижимость» — 50 000 грн, +5%;

«Топ-менеджмент, руководство высшего звена» — 50 000 грн, +5%.

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