В Польше повысили ставки мужчинам-гастарбайтерам из-за их дефицита — Finance.ua

В Польше повысили ставки мужчинам-гастарбайтерам из-за их дефицита Сегодня 16:10 — Личные финансы

В Польше повысили ставки мужчинам-гастарбайтерам из-за их дефицита

Зарплаты мужчин, находящихся на заработках в Польше, за последний месяц выросли на 10-15%. Польские работодатели повысили почасовые ставки оплаты из-за дефицита мужской рабочей силы, который испытывает каждая отрасль польской экономики с начала войны.

Количество вакансий для мужчин тоже постоянно растет. На сегодняшний день их уже на 40% больше, чем было еще неделю назад — сообщают в аналитическом центре агентства по трудоустройству Gremi Personal.

Если раньше минимальная ставка на вакансиях низкоквалифицированной работы для мужчин составляла 16 злотых в час на руки, то сейчас ее повысили до 17 злотых.

Таким образом, минимальная зарплата в месяц выросла на 400-500 злотых (2,6-3,3 тыс. грн.) — до 3800 злотых (25,1 тыс. грн). В среднем, выполняя физическую работу в Польше, мужчины могут заработать 4000 злотых (26,5 тыс.грн), высококвалифицированные специалисты — от 4500 злотых на руки (29,8 тыс.грн).

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«Польский рынок критически нуждается в мужчин для работы. И в ближайшие месяцы количество вакансий для них будет только увеличиваться. Поэтому работодатели конкурируют за тех мужчин из Украины, которые остались в Польше. А также начинают рекрутировать на работу в Польшу граждан из стран Средней Азии, чтобы восполнить дефицит мужской рабочей силы и польские предприятия могли выполнять свои производственные планы в полном объеме», — говорят в Gremi Personal.

По данным экспертов рынка труда, самая большая нехватка мужчин — на предприятиях металлургической и тяжелой промышленности, сфере логистики, пищевых предприятиях, строительстве. Если до войны около 70% предложений работы для иностранцев на польском рынке труда были ориентированы на мужчин, то сегодня на тысячу открытых вакансий есть только 60 «женских». А новые быстро заполняются за счет большого количества спасавшихся здесь от войны украинок.

Справка Finance.ua:

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