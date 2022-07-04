В Польше повысили ставки мужчинам-гастарбайтерам из-за их дефицита — Finance.ua
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В Польше повысили ставки мужчинам-гастарбайтерам из-за их дефицита

Личные финансы
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В Польше повысили ставки мужчинам-гастарбайтерам из-за их дефицита
В Польше повысили ставки мужчинам-гастарбайтерам из-за их дефицита
Зарплаты мужчин, находящихся на заработках в Польше, за последний месяц выросли на 10-15%. Польские работодатели повысили почасовые ставки оплаты из-за дефицита мужской рабочей силы, который испытывает каждая отрасль польской экономики с начала войны.
Количество вакансий для мужчин тоже постоянно растет. На сегодняшний день их уже на 40% больше, чем было еще неделю назад — сообщают в аналитическом центре агентства по трудоустройству Gremi Personal.
Если раньше минимальная ставка на вакансиях низкоквалифицированной работы для мужчин составляла 16 злотых в час на руки, то сейчас ее повысили до 17 злотых.
Таким образом, минимальная зарплата в месяц выросла на 400-500 злотых (2,6-3,3 тыс. грн.) — до 3800 злотых (25,1 тыс. грн). В среднем, выполняя физическую работу в Польше, мужчины могут заработать 4000 злотых (26,5 тыс.грн), высококвалифицированные специалисты — от 4500 злотых на руки (29,8 тыс.грн).
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«Польский рынок критически нуждается в мужчин для работы. И в ближайшие месяцы количество вакансий для них будет только увеличиваться. Поэтому работодатели конкурируют за тех мужчин из Украины, которые остались в Польше. А также начинают рекрутировать на работу в Польшу граждан из стран Средней Азии, чтобы восполнить дефицит мужской рабочей силы и польские предприятия могли выполнять свои производственные планы в полном объеме», — говорят в Gremi Personal.
По данным экспертов рынка труда, самая большая нехватка мужчин — на предприятиях металлургической и тяжелой промышленности, сфере логистики, пищевых предприятиях, строительстве. Если до войны около 70% предложений работы для иностранцев на польском рынке труда были ориентированы на мужчин, то сегодня на тысячу открытых вакансий есть только 60 «женских». А новые быстро заполняются за счет большого количества спасавшихся здесь от войны украинок.

Справка Finance.ua:

  • В конце мая польский парламент решил создать информационно-коммуникационную систему для контактов между работодателями и украинцами, которые ищут работу в Польше. Пока мобильное приложение и сайт не запустили, предлагаем подборку полезных ресурсов и приложений для поиска работы в Польше;
  • В Польше украинским беженцам предлагают работу в ресторанах, на складах и заводах. В среднем заработная плата там — от 20 тыс. грн. Детальнее здесь.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

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По материалам:
Finance.ua
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