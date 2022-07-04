В Польше с марта трудоустроились более 270 тысяч украинцев — Finance.ua
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В Польше с марта трудоустроились более 270 тысяч украинцев

Личные финансы
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В Польше с марта трудоустроились более 270 тысяч украинцев
В Польше с марта трудоустроились более 270 тысяч украинцев, new-work.com.ua
В Польше после полномасштабного вторжения россии в Украину по упрощенной процедуре трудоустроились более 270 тыс. граждан Украины, преимущественно женщины.
Об этом сообщает Министерство семьи и социальной политики Польши.
«С 15 марта этого года работодатели проинформировали о трудоустройстве более 270 тысяч граждан Украины. Большинство из них — 194 тыс. — это женщины», — говорится в сообщении министерства.
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Отмечается, что больше всего украинок и украинцев трудоустроилось в следующих воеводствах: Мазовецком (Варшава), Нижнесилезском (Вроцлав), Лодзком (Лодзь) и Великопольском (Познань).
«Данные с рынка труда подтверждают, что необходима была подготовка правительством нормативных актов для упрощения и ускорения процесса трудоустройства граждан Украины. Эти работники занимают важное место на польском рынке труда, работая в отраслях, борющихся с нехваткой персонала», — заявила по этому поводу министр семьи и социальной политики Польши Марлена Мальонг.
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Как отмечается, в основном украинцы работают в отраслях перерабатывающей промышленности, транспорте, логистике, гастрономии, сельском хозяйстве и строительстве. В Польше трудоустраиваются также украинские врачи, медсестры, помощники медицинского персонала и опекуны пожилых людей.
По данным Главного статистического управления Польши, уровень безработицы в Польше в мае составил 5,1%, что ниже показателя в апреле и мае прошлого года. Как подчеркивается, по данным Евростата, в мае Польша в очередной раз оказалась среди стран ЕС с самым низким уровнем безработицы.

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По материалам:
Укрінформ
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