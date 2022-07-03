В Польше внесли поправки в закон об украинских беженцах: каковы изменения относительно въезда и пребывания — Finance.ua

В Польше внесли поправки в закон об украинских беженцах: каковы изменения относительно въезда и пребывания Сегодня 13:02 — Личные финансы

В Польше внесли поправки в закон об украинских беженцах: каковы изменения относительно въезда и пребывания

Посольство Украины в Польше сообщает , что 30 июня 2022 года президент Анджей Дуда подписал поправки к Закону «О помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории Украины» и некоторым другим законам. Главные изменения регулируют условия предоставления временной защиты на территории страны, въезда, пребывания, трудоустройства и проживания украинцев.

В частности, в части, непосредственно относящейся к условиям для украинских беженцев, изменения предусматривают следующее.

1. Новые положения по реестру PESEL UKR (PESEL-универсальная электронная система регистрации населения).

Ранее этот статус, предоставляющий права временной защиты в Польше, автоматически терялся после выезда человека из страны более чем на 30 дней. По новым правилам, если этот статус автоматически будет потерян после выезда военного мигранта дольше, чем на 30 дней, но в пределах Шенгенской зоны, его можно будет восстановить. Статус UKR также можно будет восстановить, если человек вернется в Польшу после выезда в Украину дольше, чем на 30 дней. Причина возвращения должна быть обоснована — это активные боевые действия по месту жительства.

2. Внесены изменения в положение о необходимости въезда в Польшу непосредственно с территории Украины, чтобы иметь право на получение временной защиты в стране. С 1 июля 2022 г. въезд в Польшу может происходить и через внутренние границы ЕС — лица, которые будут заезжать в Польшу из ЕС, также смогут претендовать на права военных беженцев.

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3. Изменилась норма, согласно которой хозяевам, приютившим вынужденных переселенцев, выплачивалась денежная помощь в размере 40 злотых на проживание и питание. Введено правило, согласно которому заявление на получение денежной помощи подается в течение одного месяца с последнего дня периода, на который подается заявление. Заявки, поданные по истечении установленного срока, рассматриваться не будут.

Напомним, что с 1 июля помощь на украинских беженцев можно будет оформить только на самые уязвимые категории населения.

4. Изменения также вводят ряд комплексных решений, имеющих целью создание более гибких условий на рынке труда для украинцев, увеличение возможностей для их записи на курсы польского языка, а также создание новых детских центров для детей из Украины и дополнительных мест в детских садах.

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