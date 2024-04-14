В первом квартале 2024 года выросли доходы бюджета Киева — Finance.ua

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В первом квартале 2024 года выросли доходы бюджета Киева

Казна и Политика
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В первом квартале 2024 года выросли доходы бюджета Киева
В первом квартале 2024 года выросли доходы бюджета Киева
В первом квартале 2024 г. доходы общего фонда бюджета Киева выросли на 50%. За этот период в общий фонд бюджета г. Киева (без межбюджетных трансфертов) поступило 22,5 млрд грн.
Об этом сообщил глава парламентского комитета по налогам и финансам Даниил Гетманцев, ссылаясь на данные Министерства финансов Украины.
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По его словам, Киев демонстрирует самые большие темпы роста бюджетных доходов среди сводных местных бюджетов Украины.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года такие доходы в сопоставимых показателях (с учетом передачи военного НДФЛ) выросли 50,9% (+7,6 млрд грн).
Однако даже если сравнивать с прошлогодними доходами, включающими военный НДФЛ, доходы в столице выросли на 37,9% (6,2 млрд грн).
«План доходов существенно перевыполняется. На 1 апреля выполнение годового расписания доходов общего фонда составляет 33,4% (норма из расчета трех месяцев — 25%)», — говорится в сообщении.
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Базовым источником бюджетных доходов города остаются поступления от НДФЛ, которые выросли на 25,8% (в сопоставимых показателях), что больше, чем в среднем по Украине (20,8%).
Перевыполнение плана также во многом объясняется увеличением поступлений от налога на прибыль предприятий частного сектора экономики, 10% которого поступает в бюджет столицы.
Напомним, в сводный бюджет в январе-марте 2024 года по платежам, контролируемым Государственной налоговой службой, поступило 401,4 млрд грн.
По материалам:
Finance.ua
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