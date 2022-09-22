В Пенсионном фонде уточнили, кому из пенсионеров повысят выплаты в октябре — Finance.ua

В Пенсионном фонде уточнили, кому из пенсионеров повысят выплаты в октябре Сегодня 12:01 — Казна и Политика

В Пенсионном фонде уточнили, кому из пенсионеров повысят выплаты в октябре

С 1 октября 2022 г. в Украине будут проведены плановые перерасчеты пенсий. Выплаты возрастут у людей старше 70 лет и у тех, у кого большой страховой стаж.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины.

Повышение из-за увеличения минимальной зарплаты

В Пенсионном фонде отмечают, что с 1 октября размер минимальной пенсии повысится в связи с увеличением размера минимальной заработной платы с 6500 грн до 6700 гривен. Однако согласно проекту государственного бюджета, увеличение минимальной заработной платы до 6,7 тыс. грн планируется с 1 декабря.

По данным ПФУ, с 1 октября минимальный размер пенсии по возрасту у неработающих граждан, достигших возраста 65 лет и старше и имеющих страховой стаж: мужчины не менее 35 лет, женщины — не менее 30 лет, составит 2 680 гривен (6 700×40%).

Людям, работающим, в том числе и обеспечивающим себя работой самостоятельно и зарегистрированным как ФЛП, минимальные размеры пенсий по возрасту на уровне 40% минимальной заработной платы будут установлены после увольнения с работы.

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Доплата по 300 гривен для пенсионеров старше 70 лет

С 1 октября 2022 года пенсионерам, которым исполнилось от 70 до 75 лет, будет установлена ежемесячная компенсационная доплата к пенсии в размере до 300 гривен.

Ежемесячная компенсационная выплата устанавливается независимо от вида пенсии, закона, по которому назначена пенсия, от продолжительности страхового стажа и факта работы.

Пенсионерам, достигшим 70 лет после 1 октября, ежемесячная компенсационная выплата будет устанавливаться с даты достижения такого возраста.

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Пенсионерам в возрасте от 80 лет ежемесячная компенсационная доплата к пенсии в размере до 500 гривен была установлена с 1 апреля 2020 года. После индексации с 1 марта 2022 г. эта доплата выросла до 579 гривен.

Пенсионерам в возрасте от 75 до 80 лет и старше компенсационную доплату в размере 400 гривен начали выплачивать с 1 октября 2021 года. После индексации эта доплата выросла до 456 гривен.

Минимальная пенсия в 3000 гривен людям с большим страховым стажем

С 1 октября 2022 года вводится дополнительная гарантия пенсионерам в возрасте от 70 лет и старше, пенсия которым назначена в соответствии с законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» и имеющим страховой стаж: мужчины — не менее 35 лет, женщины — не менее 30 лет. Минимальный размер их пенсионной выплаты не должен быть меньше 3000 гривен.

Тем, у кого размер пенсионной выплаты с учетом надбавок, повышений, других доплат к пенсии, установленных законодательством (кроме пенсий за особые заслуги перед Украиной), не достигает 3000 гривен, будет устанавливаться доплата к пенсии в сумме, недостающей до указанного размера.

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Пенсионерам, которым исполнилось 70 лет, но их страховой стаж меньше 35 лет у мужчин и 30 лет у женщин, минимальная пенсионная выплата будет исчислена в размере, пропорционально к приобретенному страховому стажу, исходя из размера минимальной выплаты 3 000 гривен.

При этом у пенсионеров в возрасте 80+ со стажем 25 лет у мужчин и 20 лет у женщин размер пенсионной выплаты не может быть менее 2 600 гривен, а у лиц в возрасте от 70 до 80 лет — менее 2 500 гривен.

Увеличение минимальных размеров пенсий по инвалидности

С 1 октября 2022 возрастут минимальные размеры «военных» пенсий по инвалидности. В частности, минимальные пенсии для людей с инвалидностью в результате войны в зависимости от группы инвалидности и военного звания составят от 4396 до 6532,50 гривен. Для других — в зависимости от группы инвалидности и звания — от 4186 гривен до 5986,50 гривен.

К минимальному размеру пенсии по инвалидности устанавливаются надбавки, доплаты и повышения, предусмотренные законодательством.

Для лиц с инвалидностью в результате войны размер минимальной пенсионной выплаты не может быть ниже:

І группа — 650% прожиточного минимума (ПМ) для лиц, потерявших трудоспособность. С 01.07.2022 г. — 13 175,50 гривен (2027×650%);

ІІ группа — 525% ПМ. С 01.07.2022 г. — 10 641,75 гривен (2027×525%);

ІІІ группа — 360% ПМ. С 01.07.2022 г. — 7297,20 гривен (2027×360%).

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