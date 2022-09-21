Помощь от ООН получат 130 тысяч пенсионеров — Finance.ua
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Помощь от ООН получат 130 тысяч пенсионеров

Личные финансы
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Помощь от ООН получат 130 тысяч пенсионеров
Помощь от ООН получат 130 тысяч пенсионеров
Очередной список лиц для выплаты им денежной помощи Министерство социальной политики передало Агентству ООН по делам беженцев.
Об этом сообщили в пресс-службе Минсоцполитики.
На этот раз список состоит из 130 тысяч человек. Среди них лица из уязвимых категорий — это пенсионеры, которые не являются внутренне перемещенными лицами, но нуждаются в поддержке.
Как отмечают в ведомстве, заявления выбирали из зарегистрированных на получение денежной помощи от международных организаций на платформе «єДопомога».
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Это уже третий список, переданный в ООН. По предыдущим двум денежную помощь предоставили 143 338 людям. В общей сложности 2 545 645 украинцев включили в списки на получение средств от международных организаций. 901 052 человека деньги уже получили.
Кто может получить деньги? Зарегистрироваться на получение помощи от международных организаций через платформу єДопомога имеют право все желающие. Однако приоритет в предоставлении такой помощи оказывают наиболее уязвимым категориям населения — пенсионерам, людям с инвалидностью, одиноким родителям, малообеспеченным семьям.

Справка Finance.ua:

  • пенсионеры, которые оставили заявки на помощь через платформу «єДопомога», в ближайшее время получат 2220 грн. Выплаты будут поступать в течение трех месяцев, то есть суммарно можно получить 6660 грн;
  • оставить заявку на помощь от международных организаций можно через «єДопомога». После заполнения заявки Минсоцполитики проводит верификацию ваших данных, используя информацию из государственных реестров и базы данных. После этого информацию о вас присылают на рассмотрение международных организаций.

Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за границей 🧐

По материалам:
Finance.ua
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