Льготы при выходе на пенсию ветеранов труда — Finance.ua
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Льготы при выходе на пенсию ветеранов труда

Личные финансы
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Льготы при выходе на пенсию ветеранов труда
Льготы при выходе на пенсию ветеранов труда
Законом для ветеранов труда предусмотрены некоторые льготы, но они никак не касаются пенсионных выплат.
Об этом пишет портал «На пенсии».
Соответствующий статус предоставляется на основании Закона «Об основных принципах социальной защиты ветеранов труда и других пожилых людей в Украине» № 3721-XII от 16 декабря 1993 года (в редакции от 30.04.2022 г.).
Этим законом для ветеранов труда предусмотрены некоторые льготы, но они никак не касаются пенсионных выплат. То есть для тех, у кого есть удостоверение «ветеран труда», никаких доплат к пенсии законодательство не предусматривает.
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Даже на сайте Министерства социальной политики отмечено буквально следующее: «Несмотря на то, что перечень льгот для ветеранов труда, предусмотренный Законом, немаленький, большинство из них несущественны или не реализуются на практике из-за отсутствия финансирования».
Среди гарантированных льгот можно отметить:
  • первоочередное бесплатное зубопротезирование (за исключением протезирования из драгоценных камней). Льгота предоставляется при условии, если размер среднемесячного совокупного дохода семьи в расчете на одного человека за предыдущие шесть месяцев не превышает величину дохода, дающего право на налоговую социальную льготу — это 3470 гривен;
  • преимущественное право обеспечения санаторно-курортным лечением, как и компенсацию стоимости самостоятельного санаторно-курортного лечения;
  • освобождение от платы за землю (согласно Налоговому кодексу, предоставляется всем пенсионерам по возрасту).

Справка Finance.ua:

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
На пенсии
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