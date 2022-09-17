Как изменятся условия выхода на пенсию в 2023 году — Finance.ua
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Как изменятся условия выхода на пенсию в 2023 году

Личные финансы
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Как изменятся условия выхода на пенсию в 2023 году
Как изменятся условия выхода на пенсию в 2023 году
В 2023 году украинцев ждут изменения в правилах выхода на пенсию. В частности, возрастет продолжительность страхового стажа для получения пенсионных выплат.
Об этом пишут факты ICTV.

Выход на пенсию 2023 — какие изменения

Сегодня, чтобы выйти на заслуженный отдых и получать пенсионные выплаты в 60 лет, украинцы должны иметь не менее 29 лет стажа.
Если страховой стаж составляет от 19 до 29 лет, то в 2022 человек сможет выйти на пенсию в 63 года. А если стаж от 15 до 19 лет, то в 65 лет.
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В 2023 году правила несколько изменятся. В частности, чтобы выйти на пенсию в 60 лет в 2023 году, пенсионер должен будет иметь 30 лет стажа.
Дело в том, что до 2028 года в Украине будет повышаться страховой стаж на год каждый новый год. Соответственно, в 2028 году, чтобы выйти на пенсию в 60, необходимо будет иметь стаж не менее 35 лет.
Итак, в 2023 году:
  • украинцы, не имеющие в 60 лет достаточно страхового стажа, смогут уйти на пенсию в 63 года при условии наличия стажа не менее 20 лет;
  • пенсионеры, которые смогли накопить от 15 до 20 лет стажа, смогут уйти на заслуженный отдых в 65;
  • в случае, если лицо имеет менее 15 лет стажа, то по достижению 65 лет вместо пенсии сможет получать социальную помощь от государства.
Чтобы в последующие годы вы не испытывали проблем со страховым стажем, рекомендуем уже сейчас начинать его накапливать:
  • трудоустраивайтесь официально, чтобы стаж набегал;
  • если есть возможность, можно добровольно платить взносы в Пенсионный фонд;
  • если до выхода на пенсию вам не хватает нескольких месяцев стажа, можно просто докупить недостаточный срок по цене 44% минимальной зарплаты за каждый месяц.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Факти
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