Страховой стаж для ФЛП: как его подтвердить, что такое условный стаж и как увеличить будущую пенсию — Finance.ua

Страховой стаж для ФЛП: как его подтвердить, что такое условный стаж и как увеличить будущую пенсию Сегодня 07:48 — Личные финансы

Страховой стаж для ФЛП: как его подтвердить, что такое условный стаж и как увеличить будущую пенсию

На время действия военного положения и еще через год после его отмены государство разрешило физическим лицам-предпринимателям, а также членам фермерских хозяйств не платить единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование, от уплаты которого зависит начисление страхового стажа и право на назначение пенсии.

В частности, для выхода на пенсию по возрасту гражданин должен получить определенный страховой стаж — время работы, когда выплачивался ЕСВ. Например, в 2022 году выйти на пенсию по возрасту в 60 лет имеет право человек, чей страховой стаж насчитывает не менее 29 лет, а в следующем году — не менее 30 лет стажа. В ближайшие годы требования будут увеличиваться ежегодно.

Как пишет портал «Факты и комментарии» со ссылкой на social.com.ua, когда человек занимался предпринимательской деятельностью, кроме тех, кто ведет предпринимательскую деятельность по упрощенной системе налогообложения, с 1 июля 2000 года стаж подтверждается справкой из базы данных реестра застрахованных лиц по информации отдела персонифицированного учета.

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Период ведения физическим лицом предпринимательской деятельности по упрощенной системе налогообложения до 1 января 2004 года подтверждается:

специальным торговым патентом;

или свидетельством об уплате единого налога;

или патентом об уплате фиксированного размера подоходного налога с граждан;

или справкой об уплате страховых взносов.

С 1 января 2004 г. для этого достаточно справки из базы данных реестра застрахованных лиц по информации отдела персонифицированного учета (форма ОК-5).

«То есть до 2004 года стаж предпринимателя, как и обычный стаж, подтверждается в основном бумажными документами, а начиная с 2004 года исключительно на основании данных об уплате взносов. Если взносы уплачивались в полном объеме (не менее минимальной суммы) и об этом подавались отчеты, то проблем со стажем не будет», — говорится в сообщении.

Напомним, что минимальная сумма ЕСВ «привязана» к минимальной зарплате. В настоящее время она составляет 22% от минимальной заработной платы (сейчас это 6 500 гривен) — 1430 гривен. Если взносы были меньше, предприниматель имеет право произвести доплату к минимальному страховому взносу за предыдущие периоды. В противном случае стаж засчитывается пропорционально уплаченным взносам. К примеру, не полный месяц, а лишь несколько дней с него. Таким образом, платя в свое время фиксированный налог, люди теряли стаж годами, так как с этого налога в Пенсионный фонд поступали копейки.

Чтобы право на назначение пенсии получили предприниматели, работавшие по упрощенной системе налогообложения, а также с применением фиксированного налога, в стаж засчитываются периоды:

с 1 января 1998 года по 30 июня 2000 года включительно, из справки о регистрации как субъекта предпринимательской деятельности (без подтверждения уплаты взносов);

с 1 июля 2000 года по 31 декабря 2017 года включительно при уплате страховых взносов (единого взноса) независимо от суммы уплаченных средств.

Стаж, подтвержденный таким образом, учитывается только для определения права на пенсию, однако не учитывается при ее начислении. То есть, его засчитывают условно.

Например, у человека 30 лет общего стажа, из которых 10 лет — стажа предпринимателя. Взносы уплачивались не в полном объеме, из-за чего несколько лет стажа не хватает и есть реальная угроза потерять право на пенсию. К примеру, лицо фактически отработало 30 лет, а в стаж пропорционально страховым взносам относят только 25 лет. Право на пенсию отсутствует. Однако благодаря нововведениям человеку засчитывается в стаж полностью 30 лет, для того чтобы назначить пенсию своевременно. Впрочем, сама пенсия при этом исчисляется как будто у человека 25, а не 30 лет стажа. То есть, размер пенсии будет составлять в таком случае только 25% от зарплаты, а не 30% (за каждый год работы).

Если предприниматель зарабатывает немного денег и платит минимальный ЕСВ, то формально выходит так, будто он получает много лет минимальную зарплату. В таком случае при начислении пенсии будет применяться низкий индивидуальный коэффициент зарплаты и пенсионные выплаты будут небольшими.

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