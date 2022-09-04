Заказать справку о зарплате и страховом стаже можно из дому — Finance.ua

Заказать справку о зарплате и страховом стаже можно из дому Сегодня 20:03 — Личные финансы

Справки о страховом стаже, заработной плате по формам ОК-5 и ОК-7, а также о доходах пенсионера можно заказать онлайн. Для этого нужно воспользоваться веб-порталом электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Об этом сообщает social.com.ua.

Для заказа справки требуется:

Авторизироваться в личном кабинете на веб-портале ПФУ с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) или ID-банкинга.

В левом боковом меню перейдите в раздел «Все услуги» — «Запрос на получение электронных документов».

Заполнить все поля запроса и отправить его в Пенсионный фонд Украины.

В разделе «Мои обращения» нажать на свой запрос со статусом «выполнено», загрузить файл в формате PDF и распечатать.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

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