Заказать справку о зарплате и страховом стаже можно из дому — Finance.ua
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Заказать справку о зарплате и страховом стаже можно из дому

Личные финансы
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Справки о страховом стаже, заработной плате по формам ОК-5 и ОК-7, а также о доходах пенсионера можно заказать онлайн. Для этого нужно воспользоваться веб-порталом электронных услуг Пенсионного фонда Украины.
Об этом сообщает social.com.ua.
Для заказа справки требуется:
  • Авторизироваться в личном кабинете на веб-портале ПФУ с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) или ID-банкинга.
  • В левом боковом меню перейдите в раздел «Все услуги» — «Запрос на получение электронных документов».
  • Заполнить все поля запроса и отправить его в Пенсионный фонд Украины.
  • В разделе «Мои обращения» нажать на свой запрос со статусом «выполнено», загрузить файл в формате PDF и распечатать.
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По материалам:
Finance.ua
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