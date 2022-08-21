Что делать тем, кто «всю жизнь работал», но остался без официального стажа — Finance.ua

Что делать тем, кто «всю жизнь работал», но остался без официального стажа Сегодня 09:42 — Личные финансы

Что делать тем, кто «всю жизнь работал», но остался без официального стажа

Чтобы в 2022 году выйти на пенсию по возрасту в 60 лет, нужно иметь 29 лет страхового стажа. Начиная с 2028 года, пенсия по возрасту будет назначаться в 60 лет только тем, кто будет иметь не менее 35 лет стажа (это касается и мужчин, и женщин). Если требуемого стажа не будет, пенсии человек не получит. Он может рассчитывать только на небольшую материальную помощь от государства.

Об этом напоминает издание « На пенсии ».

Ресурс приводит письмо читательницы, которая пишет о том, что недавно перебирала документы и наткнулась на «синюю книжечку» — свою трудовую. Записей в ней очень мало, и получается, что женщина в 40 лет «накопила» всего 3 года 9 месяцев и 10 дней стажа.

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Независимый консультант Сергей Коробкин порекомендовал, как собрать стаж для пенсии.

Он напомнил, что стаж до 2004 года учитывается по трудовой книжке. В него засчитывается:

обучение в училище, техникуме, институте на стационаре;

служба в армии;

периоды ухода неработающей матери за детьми до трех лет.

После 2004 года в стаж засчитывается период, за который были уплачены страховые взносы. Поэтому важно иметь официальное трудоустройство.

Данные об уплате взносов есть на портале электронных услуг Пенсионного фонда. Это всегда можно проверить.

Но если человек уже почти достиг пенсионного возраста, а стажа не хватает, его можно докупить. Можно самостоятельно платить за себя взносы, заключив договор добровольного пенсионного страхования в налоговой. Такой договор заключается как минимум на один год. Сейчас месяц стажа стоит 1430 гривен — это размер единого социального взноса (22% от минимальной зарплаты).

Таким образом человек может постепенно зарабатывать свой будущий стаж, даже не будучи устроен официально.

«Предположим, человеку скоро 60 лет, и он не успевает уже заключить такой договор, а стажа для назначения пенсии не хватает. Тогда закон позволяет докупить стаж за прошедшее время, когда человек официально не работал. В таком случае стоимость стажа стоит вдвое дороже. Чтобы докупить год такого стажа сейчас, нужно иметь 34 320 гривен. Дальше каждый решает сам, как лучше поступить и какие есть возможности», — объясняет Коробкин.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

На пенсии По материалам:

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