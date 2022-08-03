Доплаты за сверхурочный стаж: у кого пенсии могут быть больше — Finance.ua

Доплаты за сверхурочный стаж: у кого пенсии могут быть больше Сегодня 12:03 — Личные финансы

Доплаты за сверхурочный стаж: у кого пенсии могут быть больше

Согласно закону «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», украинцам доплачивают за сверхурочный страховой стаж. Таким образом, некоторые граждане имеют право на доплаты. Представители Пенсионного Фонда Украины объяснили , как формируются такие надбавки.

К примеру, у женщины пенсионная выплата составляет 2 800 гривен: у гражданки 45 лет 7 месяцев страхового стажа. Учитывая, что минимальный показатель равен 30 годам страхового стажа, у этой гражданки сверхурочно 15 лет. Таким образом, будет доплата в размере 15%.

Читайте также До конца года планируется дважды проиндексировать пенсии и социальные выплаты — Кабмин

Эта доплата будет рассчитываться из прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц (2027 гривен), поскольку пенсия у гражданки превышает этот показатель. 15% от 2027 гривен составляет 304 гривны — это и будет доплатой к пенсионной выплате в этом случае.

В ситуациях, когда пенсия гражданина менее прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц (2 027 гривен), доплата будет считаться от размера пенсии, объясняют специалисты ПФУ.

Согласно действующему законодательству, за каждый полный год страхового стажа более 35 лет мужчинам и 30 годам женщинам пенсия по возрасту увеличивается на 1% от размера пенсии, рассчитанной в соответствии с Законом, но не более чем на 1 процент минимального размера.

Следует подчеркнуть, что украинцы всегда могут проверить свой страховой стаж. Это можно сделать благодаря электронному кабинету на официальном портале ПФУ. Однако следует отметить, что там информация предоставляется только с 2000 года. То есть страховой стаж до 2000 года следует подтверждать другими документами (например, трудовая книжка или другие справки).

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.