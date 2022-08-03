Доплаты за сверхурочный стаж: у кого пенсии могут быть больше — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Доплаты за сверхурочный стаж: у кого пенсии могут быть больше

Личные финансы
1
Доплаты за сверхурочный стаж: у кого пенсии могут быть больше
Доплаты за сверхурочный стаж: у кого пенсии могут быть больше
Согласно закону «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», украинцам доплачивают за сверхурочный страховой стаж. Таким образом, некоторые граждане имеют право на доплаты. Представители Пенсионного Фонда Украины объяснили, как формируются такие надбавки.
К примеру, у женщины пенсионная выплата составляет 2 800 гривен: у гражданки 45 лет 7 месяцев страхового стажа. Учитывая, что минимальный показатель равен 30 годам страхового стажа, у этой гражданки сверхурочно 15 лет. Таким образом, будет доплата в размере 15%.
Читайте также
Эта доплата будет рассчитываться из прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц (2027 гривен), поскольку пенсия у гражданки превышает этот показатель. 15% от 2027 гривен составляет 304 гривны — это и будет доплатой к пенсионной выплате в этом случае.
В ситуациях, когда пенсия гражданина менее прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц (2 027 гривен), доплата будет считаться от размера пенсии, объясняют специалисты ПФУ.
Место для вашей рекламы
Согласно действующему законодательству, за каждый полный год страхового стажа более 35 лет мужчинам и 30 годам женщинам пенсия по возрасту увеличивается на 1% от размера пенсии, рассчитанной в соответствии с Законом, но не более чем на 1 процент минимального размера.
Следует подчеркнуть, что украинцы всегда могут проверить свой страховой стаж. Это можно сделать благодаря электронному кабинету на официальном портале ПФУ. Однако следует отметить, что там информация предоставляется только с 2000 года. То есть страховой стаж до 2000 года следует подтверждать другими документами (например, трудовая книжка или другие справки).
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты 💸

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.