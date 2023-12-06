В ОП прокомментировали заявления об открытии аэропорта «Борисполь» — Finance.ua

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В ОП прокомментировали заявления об открытии аэропорта «Борисполь»

Казна и Политика
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В ОП прокомментировали заявления об открытии аэропорта «Борисполь»
В ОП прокомментировали заявления об открытии аэропорта «Борисполь»
Возобновление полетов из аэропорта «Борисполь» является желанной, но пока недостижимой целью.
Об этом заявил советник главы ОП Михаил Подоляк в эфире программы «Аргумент».
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По его словам, большая часть существенных положительных изменений реальны только при сценарии, в котором россия начнет терпеть стратегическое поражение на линии фронта.
Возобновление рейсов в «Борисполе» усложняется несколькими задачами, с которыми необходимо справиться Украине.
«Это может обсуждаться, может происходить подготовка. И она происходит, в том числе — в „Борисполе“. Однако вопросы безопасности должны быть более объемными и более существенно решенными», — сказал Подоляк.
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Во-первых, по его словам, необходимо, чтобы интенсивность воздушного террора со стороны россии снизилась.
«А мы с вами прекрасно понимаем, что интенсивность не снижается, несмотря на тот факт, как говорит Президент, что начался новый этап войны», — заявил Подоляк.
Поэтому пока Украине не удастся решить вопрос с безопасностью, об открытии нового хаба для воздушных перевозок сложно говорить.
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«Если можно будет решить вопрос безопасности, тогда можно будет говорить о той или иной логистике, в том числе логистике воздушных перевозок», — подчеркнул Подоляк.
По его словам, необходимы договоренности с партнерами для увеличения поставок необходимых Украине систем ПВО.
«Я думаю, что здесь будет много разных решений. И сейчас эти решения где-то уже логистически завершены. Подразумевается, что уже идут поставки», — уточнил Подоляк.
Во-вторых, по словам Подоляка, необходимо проанализировать, как россия будет именно этой зимой использовать свои силы для воздушных атак: авиацию, дроны и тому подобное.
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Напомним, 1 декабря глава Офиса президента Андрей Ермак выразил убеждение, что вскоре аэропорт «Борисполь» снова будет отправлять и принимать воздушные суда, поскольку «теперь мы способны обеспечить безопасность этого объекта».
Также в СМИ появилась информация, что международный аэропорт Борисполь открыл десятки вакансий в декабре. На государственном сайте «Работа и восстановление» и специализированных HR-сервисах можно увидеть много объявлений о поиске специалистов авиационной отрасли. Ищут командиров воздушных судов, бортпроводников, радиолокационных и навигационных инженеров, диспетчеров, администраторов по обслуживанию пассажиров и даже мойщиков самолетов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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