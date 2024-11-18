В ОП назвали сумму, выделенную на программу обеспечения жильем ветеранов до конца года — Finance.ua

В ОП назвали сумму, выделенную на программу обеспечения жильем ветеранов до конца года
На программу обеспечения жильем ветеранов среди ВПЛ, лиц с инвалидностью в результате войны I, II групп и семей погибших воинов до конца года будет направлено 4,1 млрд грн.
Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Виктор Микита по итогам совещания с руководителями областей с участием Министерства здравоохранения Украины и Министерства по делам ветеранов Украины.
Он подчеркнул, что поддержка ветеранов — это один из приоритетов государственной и региональной политики, и перечислил ряд направлений и программ.
«Благодаря инициативе Владимира Зеленского до конца года из госбюджета планируется направить более 4,1 млрд грн для закрытия потребности в обеспечении жильем для 1836 семей ветеранов среди ВПЛ и лиц с инвалидностью в результате войны I, II групп и семей погибших», — сообщил Микита.
Он также акцентировал внимание на создании во всех регионах коммунального учреждения областного уровня, который будет заниматься вопросами поддержки ветеранов.
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«Эта пилотная модель уже доказала свою эффективность и успешно функционирует в отдельных уголках страны. Дополнительные рабочие места для ветеранов, работа по принципу „равен-равному“ и прямой контакт с властью на всех уровнях обеспечивают быстрое решение текущих вопросов наших героев. Для реализации этого направления дополнительно запланированы ресурсы в госбюджете на оплату труда специалистов по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц», — сообщил он.
По его словам, речь идет и о развитии сети областных ветеранских пространств для работы структуры и ее обособленных филиалов в районах и громадах каждого региона, для чего в госбюджете также предусмотрены средства.
«В то же время на областном уровне формируем программы для софинансирования этого проекта в том объеме, который потребуется для реализации концепции», — добавил он.
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Для строительства в новых областях и реновации имеющихся реабилитационных центров для ветеранов привлекают государственный и местные бюджеты, проводится работа с донорами и международными партнерами. Идет создание в кластерных и сверхкластерных больницах реабилитационных отделений для восстановления физического, ментального здоровья, возвращения героев к нормальной повседневной жизни.
«Средства из государственного бюджета для ремонтов уже на счетах медицинских учреждений. Оборудование поступает поочередно в каждое восстановленное отделение», — сообщил Микита.
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