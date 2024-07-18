В НБУ рассказали, почему растет спрос на наличные деньги — Finance.ua

В НБУ рассказали, почему растет спрос на наличные деньги Сегодня 21:00 — Казна и Политика

В НБУ рассказали, почему растет спрос на наличные деньги

В наличном обращении Украины на 1 июля 2024 года находилось 800,9 млрд грн. Это на 36,5 млрд грн, или на 4,8% больше, чем на начало 2024 года (на 01.01.2024 — 764,4 млрд грн).

Об этом сообщает НБУ.

Темпы роста наличных денег в обращении в этом году остаются невысокими и связаны прежде всего с сезонными факторами. Ведь традиционно летом оживляется спрос на наличные деньги.

Кроме того, перебои с электропитанием, вызванные атаками россии на энергетическую инфраструктуру Украины, стимулируют граждан держать определенный запас наличных денег.

В наличном обращении находится 2,7 млрд шт. банкнот на общую сумму 793,5 млрд грн, а также 14,7 млрд шт. монет (без памятных и инвестиционных) на сумму 7,3 млрд грн.

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Сколько наличных на одного жителя

На одного жителя Украины на 1 июля этого года приходилось: 65 банкнот и 181 шт. платежных разменных и оборотных монет (на 1 января 2024 года — 66 и 177 соответственно).

Больше всего в наличном обращении банкнот номиналом 500 гривен, монет — номиналом 10 копеек (28,3% и 28,1% от общего количества в обороте соответственно).

Меньше всего — банкнот номиналом 50 гривен и монет номиналом 10 гривен (4,5% и 1,6% от общего количества в обращении соответственно).

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Наибольший темп прироста за первое полугодие 2024 года пришелся на банкноты номиналом 1000 грн и монеты номиналом 10 гривен. Их количество в обращении выросло почти в 1,2 и 1,1 раза соответственно по сравнению с началом этого года.

Справка Finance.ua:

в банковском секторе ожидают, что к концу 2024 года курс доллара в Украине может достичь 42,1 грн. Вечером 16 июля банки установили стоимость наличной американской валюты на среднем уровне 40,93/41,45 грн (покупка/продажа). Обменники — 41,04/41,56 грн.

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