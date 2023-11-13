В НБУ рассказали о ситуации с обменом старых и изношенных долларов — Finance.ua

В НБУ рассказали о ситуации с обменом старых и изношенных долларов Сегодня 13:00 — Казна и Политика

В НБУ рассказали о ситуации с обменом старых и изношенных долларов

Национальный банк Украины изменил нормативные акты и дал разъяснение банкам и финансовым компаниям после возникновения проблем с обменом «старых» и изношенных долларов весной 2023 года. Ситуацию удалось стабилизировать.

Об этом сообщает в заявлении, которое сделал заместитель главы НБУ Алексей Шабан в интервью изданию The Page

«Мы считаем, что рыночных предпосылок для возникновения этого кризиса не было. Было желание отдельных людей и некоторых сил создать ажиотаж и нажиться на нем. Нацбанк оперативно среагировал. Мы изъяли из своих нормативных актов нормы, устанавливающие признаки незначительной изношенности банкнот. Открыли горячую линию для потребителей», — сказал он.

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Как отметил Шабан, банкам и небанковским учреждениям во время валютно-обменных операций запрещено устанавливать ограничения по номиналу и году эмиссии банкнот иностранной валюты, являющихся законным платежным средством на территории иностранного государства.

НБУ провел несколько встреч с банками и небанковскими финансовыми учреждениями, занимающимися обменом наличной валюты. «Донесли им свою позицию, что не могут быть разные курсы для обмена банкнот разных лет выпуска. Что кассир банка или обменника не может „на глаз“ оценивать платежеспособность банкнот. Подлинность банкнот иностранной валюты подтверждается с помощью счетчиков, сортировщиков и детекторов банкнот, которые, в частности, обеспечивают контроль ультрафиолетовой, инфракрасной и магнитной защиты», — рассказал Шабан.

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Также НБУ убедил крупные банки провести работу с международными операторами на рынке банкнот, чтобы завозить больше валютных наличных и наладить процессы по приему значительно поврежденных банкнот иностранной валюты из Украины на инкассо. «Все это позволило стабилизировать ситуацию», — констатировал замглавы НБУ.

Напомним, в мае в Украине возникла проблема дополнительных комиссий банков и обменных пунктов, устанавливаемых ими за прием якобы изношенных долларовых купюр или банкнот предыдущих годов выпуска.

НБУ ввел ряд мер по решению проблемы. В частности, глава НБУ Андрей Пышный заявил, что регулятор будет штрафовать и лишать лицензий обменные пункты за невыполнение требований.

Он напомнил, что НБУ полностью убрал человеческий фактор, запретив банкам и небанковским финучреждениям отказывать клиентам в обмене валюты, если счетчик или детектор на кассе подтвердил подлинность банкнот. Это означает, что кассир не может «на глаз» оценивать подлинность банкнот или их состояние и отказывать в совершении валютно-обменной операции.

Пышный также заявил, что недопустимо требовать дополнительной комиссии за обмен долларов предыдущих годов выпуска.

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