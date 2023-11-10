НБУ назвал страны, где украинцы тратят больше всего денег — Finance.ua

НБУ назвал страны, где украинцы тратят больше всего денег Сегодня 17:00 — Финтех и Карты

НБУ назвал страны, где украинцы тратят больше всего денег

В ноябре 2022 года с целью исследования географической и целевой структуры расходов украинцев за рубежом НБУ провел пилотный опрос пяти крупнейших банков по использованию украинских карт за рубежом.

В сентябре 2023 года был проведен второй опрос, в котором приняли участие уже шесть банков. Уровень охвата операций в торговых сетях практически не изменился (84% в среднем за май — октябрь 2022 года и 85% в ноябре 2022 — июле 2023 года), а по объему операций по снятию наличных денег увеличился (с 69% до 74% соответственно).

Общие затраты в торговых сетях остались высокими, а их географическая структура — ​​устойчивой: самые высокие объемы расходов традиционно наблюдались в Польше и Германии, принявших наибольшее количество вынужденных мигрантов из Украины.

Объемы снятия наличных стремительно уменьшились с марта 2023 года, в том числе благодаря притормаживанию «карточного туризма».

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Это было результатом мер НБУ, направленных на повышение привлекательности гривневых активов, калибровку валютных ограничений, улучшение перетоков валюты между межбанковским и наличным рынками в Украине, усиления эффективности мер финансового мониторинга и валютного надзора.

Сокращение объемов снятия наличных в странах — соседях Украины привело к значительным относительным изменениям в географической структуре этих операций: в период с февраля по июль 2023 года доля Польши снизилась с 37% до 18%, Словакии — с 15% до 2%, Румынии — с 8% до 1%.

В то же время возросла доля Германии — с 6% до 13% и Испании — с 3% до 7%.

Незначительный рост расходов в летние месяцы обусловлен оживлением сезонного отдыха, о чем свидетельствует наибольший прирост в странах морского туризма: Италии, Болгарии, Хорватии, Испании и Греции.

При этом отмечается, что на протяжении ІІІ квартала 2023 года началось возвращение мигрантов в Украину, но оно было меньше, чем ожидалось.

По данным ООН, количество мигрантов за пределами Украины сократилось до 6.2 млн на конец сентября 2023 года (с 6.3 млн в июне 2023 года), о возвращении около 100 тыс. мигрантов в течение августа сообщало и ГНСУ.

Число мигрантов может незначительно возрасти до конца текущего года: из-за повышенных рисков атак на энергоинфраструктуру часть граждан, вероятно, проведет отопительный сезон за границей.

В результате, по оценкам, количество мигрантов в конце 2023 года будет больше, чем в конце 2022 года (примерно на 200 тыс. человек).

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Українські Новини По материалам:

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