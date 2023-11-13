НБУ сократил чистую продажу валюты за неделю на 175 миллионов долларов — Finance.ua

НБУ сократил чистую продажу валюты за неделю на 175 миллионов долларов Сегодня 11:14 — Валюта

НБУ сократил чистую продажу валюты за неделю на 175 миллионов долларов

Национальный банк Украины на этой неделе сократил чистую продажу долларов до 387,8 миллиона долларов.

Об этом свидетельствуют данные регулятора.

Покупка валюты остается на невысоком уровне — 1,26 млн долл., однако существенно увеличилась продажа валюты клиентами банков: за четыре дня недели (без пятницы) она составила в среднем 206,6 млн долл. в день по сравнению со 187,3 млн долл. на прошлой неделе.

курс гривны на межбанке укрепился на 0,63%, или на 23 копейки — до 36,0360 грн/долл., тогда как с конца июля 2022 г. и до 3 октября Нацбанк удерживал официальный курс 36,5686 грн/долл. По результатам неделина 0,63%, или на 23 копейки — до 36,0360 грн/долл., тогда как с конца июля 2022 г. и до 3 октября Нацбанк удерживал официальный курс 36,5686 грн/долл.

В обменниках за неделю доллар подешевел примерно на 2 копейки — до уровня 37,68 грн/долл.

Справка Finance.ua:

гривневые поступления от продажи иностранной валюты со счетов Государственного казначейства после отмены режима фиксированного курса доллара были на 45,18 млн грн меньше, чем могли быть в случае, если бы курс оставался фиксированным на уровне 36,5686 грн за доллар;

международные резервы Украины за октябрь 2023 года сократились на 1,9% до 38,973 млрд долларов. Резервы падают третий месяц.

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