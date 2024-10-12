В Нацбанке объяснили, почему в Украине растут цены — Finance.ua

В Нацбанке объяснили, почему в Украине растут цены
В Украине стремительно растут цены на продукты: фактическая потребительская инфляция в августе ускорилась до 7,5% в годовом исчислении. Одной из ключевых причин этого стало ускорение продовольственной инфляции.
Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре Нацбанка.
Причины ускорения инфляции
Это обусловлено возобновлением роста цен на сырые продукты из-за уменьшения предложения, вызванного засухой.
Цены на обработанные продукты также росли быстрее из-за подорожания сырья, увеличения расходов на энергоносители и зарплаты.
При этом в сентябре инфляция выросла в годовом исчислении до 8%.
Кроме того, большинство непродовольственных товаров дорожало под влиянием курса.
При этом цены на одежду и обувь снижались быстрее, вероятно из-за усиления конкуренции импортной и отечественной продукции.
Темпы роста цен на услуги ускорились в результате увеличения производственных затрат бизнеса.
В то же время рост цен на топливо в августе замедлился, ввиду запасов горючего и более низких цен на нефть, чем ожидалось.
Цены на алкоголь снижались медленно, а подорожание табачных изделий замедлилось, но цены росли, в частности, под влиянием борьбы с теневым рынком.
Кроме того, ускорился рост цен на фармацевтическую продукцию, медицинские товары и оборудование, вероятно, из-за курса валют.
Напомним, в августе потребительские цены выросли на 0,6% до июльского показателя, с начала года уровень инфляции ускорился до 4,9%, в годовом исчислении — до 7,5%.
Поделиться новостью