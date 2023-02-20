В Минсоцполитики назвали средний размер повышения пенсий в марте — Finance.ua

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В Минсоцполитики назвали средний размер повышения пенсий в марте

Казна и Политика
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В Минсоцполитики назвали средний размер повышения пенсий в марте
В Минсоцполитики назвали средний размер повышения пенсий в марте
После индексации пенсии украинцев с 1 марта 2023 года увеличатся в среднем на 400-700 грн.
Это подчеркнула министр социальной политики Украины Оксана Жолнович.
«В среднем доплата к пенсиям составит от 400 до 700 грн в зависимости от категории пенсионеров. Денег хватит», — сказала министр.
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Также она заверила, что индексация коснется абсолютно всех категорий пенсионеров, в том числе военных.
«Уже начали распространяться слухи, все ли могут рассчитывать на повышение. По формуле, определенной действующим законодательством, индексация предусмотрена только для тех категорий, кто получает пенсию выше минимальной. Обычно у людей, имеющих небольшой стаж или небольшой заработок, уже есть определенные гарантии, так сказать, дотягивания выплат, которые под индексацию не подпадали. Но в этом году мы понимаем, что инфляция значительно съела доходы наших граждан. Поэтому мы работаем над тем, чтобы обеспечить всем категориям повышение на 20% пенсий, даже тем, у кого она самая маленькая. Военным пенсионерам тоже», — сообщила Жолнович.
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Справка Finance.ua:

  • ранее Жолнович отмечала, что пенсии в стране возрастут на 18–20% из-за инфляции. Точные расчеты будут обнародованы в конце февраля, когда Кабинет Министров опубликует постановление об индексации;
  • официальный пенсионный возраст в Украине — 60 лет. Но не все украинцы, достигшие 60-летия, смогут рассчитывать на пенсионные выплаты и заслуженный отдых;
  • размер пенсии зависит не только от стажа, но и оклада, поскольку показатель заработной платы заложен в формулу расчета выплаты в виде коэффициента. Украинцы перед выходом на пенсию могут увеличить показатель зарплаты и увеличить размер будущей пенсии.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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