4 категории пенсионеров, кому в 2023 году увеличат выплаты — Finance.ua

4 категории пенсионеров, кому в 2023 году увеличат выплаты Сегодня 10:12 — Личные финансы

Несмотря на военное положение в Украине, в 2023 году некоторым украинцам увеличат пенсии. В правительстве обещают прибавить от 150 до 600 гривен.

За дополнительные годы стажа

Эта доплата касается украинцев, накопивших больше страхового стажа, чем нужно для выхода на пенсию. Сумма исчисляется в 1% от пенсии за каждый год трудового стажа сверх нормы. Максимальную доплату получают пенсионеры со стажем 35-40 лет. Но увеличение рассчитывается не от размера пенсии получателя, а от размера прожиточного минимума, составляющего 2093 грн.

Возрастная доплата

Пенсионеры, которым в 2023 году исполнится 70, 75 и 80 лет, получат возрастные надбавки. Так, сумма в 300 грн предусмотрена для 70-летних украинцев, 456 грн — для граждан 75-80 лет, 579 грн — для пенсионеров от 80 лет.

За воспитание детей

Пенсионеры, которые содержат детей до 18 лет, получают по 150 грн за каждого ребенка. Выплату добавляют к пенсии по возрасту, по выслуге лет и по инвалидности.

Чтобы получать средства, нужно обратиться в отделение ПФУ по месту получения пенсии и предоставить документы для удостоверения личности. Следует подтвердить родственные связи с иждивенцем, указать его возраст и пребывание на иждивении.

Надбавка за донорство

10% от прожиточного минимума ежемесячно доплачивают пенсионерам, которые приобрели статус почетного донора крови. Сумма составляет 258,90 грн. Статус почетного донора крови в Украине можно получить, если бесплатно сдать 60-кратные максимальные допустимые дозы плазмы или 40-кратные максимально допустимые дозы крови.

Справка Finance.ua:

Правила выхода на пенсию изменились:

Если в прошлом году 60-летние граждане имели право выйти на пенсию со страховым стажем не менее 29 лет, то в 2023 году для этого нужно иметь не менее 30 лет стажа.

В 63 года могут уходить на пенсию те, у кого 20-30 лет стажа, а в 65 — от 15 до 20 лет стажа.

Если у 65-летнего человека менее 15 лет стажа, вместо пенсии он сможет получить только социальную помощь — 2093 грн.

Если не хватает стажа, его можно докупить. Целесообразным это может быть только в том случае, если будущему пенсионеру не хватает нескольких месяцев, ведь за каждый из них придется заплатить 44% от минимальной зарплаты, то есть 2948 грн.

О том, как будет рассчитываться индексация пенсий, а также что изменится после внедрения накопительной пенсии, рассказали в статье по ссылке ниже.

На пенсии По материалам:

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