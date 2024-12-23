В Мининфраструктуры рассказали, какие дороги в Украине можно сделать платными — Finance.ua

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В Мининфраструктуры рассказали, какие дороги в Украине можно сделать платными

Казна и Политика
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В Мининфраструктуры рассказали, какие дороги в Украине можно сделать платными
В Мининфраструктуры рассказали, какие дороги в Украине можно сделать платными
Бывший замминистра инфраструктуры Виктор Довгань считает, что в Украине есть несколько участков дорог, которые можно было бы сделать платными.
Об этом он заявил в комментарии hromadske.
По мнению экс-чиновника, «можно найти 5−10» участков, которые могли бы стать платными. К примеру, это новый мостовой переход в Кременчуге, Большая Кольцевая в Киеве, дорога из Краковца во Львов. Также среди вариантов, которые он предлагает, соединить Житомирскую и Одесскую трассы.

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Введение платных дорог может существенно изменить наполнение дорожного фонда, говорит Довгань. По его мнению, сначала следует начать с введения платного проезда для грузовиков, а «более непопулярные вещи» — позже, после подсчетов.
«Рано или поздно мы придем к тому, что дорожный фонд будет формироваться, как это во многих странах, из виньеток (фактически проездной билет для автомобилей. — Ред.)», — считает Виктор Довгань.
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В то же время, предполагает он, вряд ли такой инфраструктурный бизнес станет мощным источником наполнения бюджета. Однако текущие затраты на ремонт дорог и мостов он способен покрыть.
Напомним, эксперт по транспортному моделированию считает, что в Украине платные дороги для частных автомобилей вряд ли появятся в ближайшие 5 лет. В первую очередь такое новшество может быть запущено для грузовиков.
По материалам:
hromadske
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