В Минфине рассказали, сколько потратят на восстановление Украины в этом году — Finance.ua

В Минфине рассказали, сколько потратят на восстановление Украины в этом году Сегодня 11:01 — Казна и Политика

В Минфине рассказали, сколько потратят на восстановление Украины в этом году

В этом году в Украине планируется неотложное восстановление, которое оценивается в 14,1 млрд долларов США.

Как сообщила пресс-служба Министерства финансов, об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в интервью CNN

«В этом году мы планируем реализовать срочное восстановление, которое оценивается в 14,1 млрд долларов США. Приоритетными направлениями являются восстановление энергетической инфраструктуры, гуманитарное разминирование, восстановление поврежденного жилья, критической и социальной инфраструктуры, а также поддержка частного сектора», — сказал глава Минфина.

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Марченко отметил, что благодаря недавно утвержденной программе расширенного финансирования МВФ для Украины у Минфина большая уверенность в финансировании дефицита бюджета в текущем году.

В то же время министр добавил, что, кроме усилий украинского правительства и международных доноров, важно, чтобы иностранный бизнес инвестировал в Украину, тем самым поддерживая восстановление и развитие экономики страны.

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Марченко также отметил, что рассчитывает на продолжительное и крепкое сотрудничество с международными партнерами для ускорения победы в войне, поскольку проигрыш Украины будет означать проигрыш всего цивилизованного мира.

Напомним, исполнительный совет Международного валютного фонда 31 марта одобрил четырехлетний пакет финансирования для Украины на сумму 15,6 миллиарда долларов, чтобы помочь стране удовлетворить неотложные финансовые потребности на фоне продолжающейся войны.

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УНІАН По материалам:

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