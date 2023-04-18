В Минфине рассказали, сколько потратят на восстановление Украины в этом году — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Минфине рассказали, сколько потратят на восстановление Украины в этом году

Казна и Политика
30
В Минфине рассказали, сколько потратят на восстановление Украины в этом году
В Минфине рассказали, сколько потратят на восстановление Украины в этом году
В этом году в Украине планируется неотложное восстановление, которое оценивается в 14,1 млрд долларов США.
Как сообщила пресс-служба Министерства финансов, об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в интервью CNN.
«В этом году мы планируем реализовать срочное восстановление, которое оценивается в 14,1 млрд долларов США. Приоритетными направлениями являются восстановление энергетической инфраструктуры, гуманитарное разминирование, восстановление поврежденного жилья, критической и социальной инфраструктуры, а также поддержка частного сектора», — сказал глава Минфина.
Читайте также
Марченко отметил, что благодаря недавно утвержденной программе расширенного финансирования МВФ для Украины у Минфина большая уверенность в финансировании дефицита бюджета в текущем году.
Место для вашей рекламы
В то же время министр добавил, что, кроме усилий украинского правительства и международных доноров, важно, чтобы иностранный бизнес инвестировал в Украину, тем самым поддерживая восстановление и развитие экономики страны.
Читайте также
Марченко также отметил, что рассчитывает на продолжительное и крепкое сотрудничество с международными партнерами для ускорения победы в войне, поскольку проигрыш Украины будет означать проигрыш всего цивилизованного мира.
Напомним, исполнительный совет Международного валютного фонда 31 марта одобрил четырехлетний пакет финансирования для Украины на сумму 15,6 миллиарда долларов, чтобы помочь стране удовлетворить неотложные финансовые потребности на фоне продолжающейся войны.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.