В Минэкономики подсчитали, сколько украинских беженцев остаются за рубежом — Finance.ua

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В Минэкономики подсчитали, сколько украинских беженцев остаются за рубежом

Казна и Политика
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В Минэкономики подсчитали, сколько украинских беженцев остаются за рубежом
В Минэкономики подсчитали, сколько украинских беженцев остаются за рубежом
Минэкономики подсчитало, что сейчас за рубежом находятся около 6,2 миллиона украинцев, выехавших после начала полномасштабной войны рф против Украины. Также более 5 миллионов человек получили статус внутренне перемещенного лица.
Об этом заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная сообщила в эфире программы «Укринформ: вечерний стрим».
«В Минэкономики мы приходим к выводу, что сейчас за пределами Украины находится около 6,2 млн человек, уехавших с момента полномасштабного вторжения», — отметила Бережная.
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Она отметила, что сведения о количестве украинцев за рубежом отличаются у разных источников, а собранную информацию сверяют с данными Госпогранслужбы.
«Если говорить о выезде украинцев за пределы Украины, то здесь цифры очень разные. Мы получаем данные и от Верховного комиссара ООН по делам беженцев, и от Евростата, который ведет учет украинцев, вставших на временный учет в странах Евросоюза. Имеем информацию от мобильных операторов, а также от аналитических учреждений», — отметила Бережная.
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Замминистра добавила, что в Украине зарегистрированы более 5 млн внутренних переселенцев, а также подчеркнула, что фактическое количество людей, переехавших из-за войны, больше официального, поскольку не все граждане получают статус внутренне перемещенных лиц.

Справка Finance.ua:

  • если 2,8 млн женщин трудоспособного возраста, уехавших из Украины как беженцы, не вернутся домой, то украинский ВВП потеряет 10% годового довоенного валового внутреннего продукта.

Новая реальность. Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за рубежом

По материалам:
Укрінформ
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