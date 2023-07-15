Сколько беженцев в Польше планируют вернуться домой: исследование ООН — Finance.ua
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Сколько беженцев в Польше планируют вернуться домой: исследование ООН

Личные финансы
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Каждый шестой беженец в Польше планирует вернуться в Украину в течение трех месяцев. В целом возвращение планируют 88% украинцев, нашедших убежище в соседней стране.
Какие намерения украинцев в Польше, рассказывает unhcr.org
Сколько беженцев в Польше планируют вернуться домой: исследование ООН
В Агентстве ООН по делам беженцев исследовали, какие перспективы и планы у беженцев из Украины в Польше. Опрос проводился с апреля по май 2023 года.
Согласно результатам исследования, в Украину планируют вернуться 88% беженцев. В целом намерения респондентов относительно возвращения из Польши домой таковы:
  • 17% - планируют вернуться в течение следующих 3 месяцев;
  • 71% намерены вернуться в будущем;
  • 8% - не определились;
  • только 4% опрошенных не надеются на возвращение.
Для 93% опрошенных важным фактором возвращения в Украину является безопасность. В частности, для 79% решение о возвращении зависит от окончания войны. На решение 90% оказывает влияние отсутствие проблем с базовыми услугами (образование, медицина, трудоустройство, электроэнергия, вода). Для 52% важным фактором будет поддержка возвращения и реинтеграции.
Между тем опрос показал, что 37% беженцев уже общаются на польском языке.
  • 51% трудоустроены,
  • 63% живут на зарплату.
62% беженцев арендуют жилье самостоятельно, 13% живут в гостиницах или общежитиях, 11% - в принимающих семьях.
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По материалам:
РБК-Україна
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