Сколько беженцев в Польше планируют вернуться домой: исследование ООН — Finance.ua

Сколько беженцев в Польше планируют вернуться домой: исследование ООН Сегодня 15:34 — Личные финансы

Каждый шестой беженец в Польше планирует вернуться в Украину в течение трех месяцев. В целом возвращение планируют 88% украинцев, нашедших убежище в соседней стране.

Какие намерения украинцев в Польше, рассказывает unhcr.org

В Агентстве ООН по делам беженцев исследовали, какие перспективы и планы у беженцев из Украины в Польше. Опрос проводился с апреля по май 2023 года.

Согласно результатам исследования, в Украину планируют вернуться 88% беженцев. В целом намерения респондентов относительно возвращения из Польши домой таковы:

17% - планируют вернуться в течение следующих 3 месяцев;

71% намерены вернуться в будущем;

8% - не определились;

только 4% опрошенных не надеются на возвращение.

Для 93% опрошенных важным фактором возвращения в Украину является безопасность. В частности, для 79% решение о возвращении зависит от окончания войны. На решение 90% оказывает влияние отсутствие проблем с базовыми услугами (образование, медицина, трудоустройство, электроэнергия, вода). Для 52% важным фактором будет поддержка возвращения и реинтеграции.

Между тем опрос показал, что 37% беженцев уже общаются на польском языке.

51% трудоустроены,

63% живут на зарплату.

62% беженцев арендуют жилье самостоятельно, 13% живут в гостиницах или общежитиях, 11% - в принимающих семьях.

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