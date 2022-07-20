В Минцифры прокомментировали появление в Украине еще одного необанка — Finance.ua
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В Минцифры прокомментировали появление в Украине еще одного необанка

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Вчера сообщалось, что в скором времени в Украине может появиться еще один необанк — «Дія Банк».
Ключевая цель — раздать максимально возможное количество карт для выплат социальной помощи и улучшить гибкость этого продукта. У Минцифры есть претензии к тому, как банки обновляют функционал, говорит собеседник среди чиновников.
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Глава Минцифры Михаил Федоров прокомментировал: «Увидел много новостей о том, что якобы Минцифры работает над собственным банком. Во времена развития Моно, Sense, А-Банк, Спортбанк — в этом просто нет нужды. Государство никогда не сделает что-то круче. Сервисы для финтеха — да, здесь win-win. К примеру, 13 июля украинцы открыли 80 000 (!!!) счетов в банках онлайн, используя шеринг электронного паспорта в „Дія“. Мы за то, чтобы создавать возможности для бизнеса, а не конкурировать, используя монопольный доступ. Поэтому новые финтех-сервисы, да. Здесь мы сделаем еще много революционных продуктов. И скоро вы о них услышите».

Справка Finance.ua:

  • В течение месяца в «Дія» появится около 10 новых услуг и документов, в частности, вернется возможность «поделиться» техпаспортом, а у документов появится английский перевод. Об этом сообщил вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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