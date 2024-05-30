В метро изменят интервал: КП «Киевский метрополитен» заявили о нехватке 83 машинистов поездов — Finance.ua
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В метро изменят интервал: КП «Киевский метрополитен» заявили о нехватке 83 машинистов поездов

Фондовый рынок
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У коммунального предприятия «Киевский метрополитен» возник острый дефицит специалистов рабочих профессий. В частности, не хватает 83 машинистов электропоездов, 48 — электромехаников, 161 — токарей и слесарей по соответствующим направлениям.
Как пишет ЦТС со ссылкой на заявление КП, причиной увеличения количества вакансий частично является вынужденная миграция, специфика профессий и мобилизационная работа в связи с военным положением.
«Учитывая текущую кадровую ситуацию, в ближайшее время будут изменены графики движения поездов на всех линиях подземки. Интервалы между поездами будут увеличены ориентировочно на одну минуту между „пиком“ и на 45 секунд в „пиковые“ часы», — сообщили в столичном метрополитене.
«Метрополитен является узкопрофильным предприятием, и подготовка и адаптация некоторых профессий требует длительного специального обучения. Так, машинист электропоезда, на момент его самостоятельной работы на линии, учится более 12 месяцев», — отметили в КП.
По материалам:
Центр транспортних стратегій
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