В Лондоне артдилера оштрафовали на £111 тысяч за утерю картины — Finance.ua

В Лондоне артдилера оштрафовали на £111 тысяч за утерю картины Сегодня 17:21 — Мир

В Лондоне артдилера оштрафовали на £111 тысяч за утерю картины

В Лондоне судья обязал торговца искусством Эсперансу Корен выплатить £111 тысяч за пропавшую картину мексиканского художника Боско Соди.

Об этом сообщает The Guardian.

Картину под названием «Без названия в красном» с потрескавшейся поверхностью создали с помощью природного пигмента, опилок, древесной целлюлозы, натуральных волокон, воды и клея. Полотно исчезло в 2012 году после того, как Эсперанса Корен взяла его в долг для выставки.

Позже владельцы барселонской галереи Principal Art, которой принадлежит картина, подала против Корен иск на 100 тысяч евро (£85 700). По их данным, дилер пообещала купить полотно за €100 тысяч в 2013 году, но не заплатила, а позже сказала, что не знает, где находится произведение.

«Я действительно считаю чрезвычайным то, что у подсудимой [нет] никаких воспоминаний о местонахождении картины, где она оказалась и с кем», — сказал судья.

Судья присудил Корен £86 500 фунтов стерлингов возмещения ущерба, плюс £6 500 процентов и £18 000 за расходы — в общей сложности £111 000.

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theБабель По материалам:

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