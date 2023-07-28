В Лондоне артдилера оштрафовали на £111 тысяч за утерю картины — Finance.ua
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В Лондоне артдилера оштрафовали на £111 тысяч за утерю картины

Мир
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В Лондоне артдилера оштрафовали на £111 тысяч за утерю картины
В Лондоне артдилера оштрафовали на £111 тысяч за утерю картины
В Лондоне судья обязал торговца искусством Эсперансу Корен выплатить £111 тысяч за пропавшую картину мексиканского художника Боско Соди.
Об этом сообщает The Guardian.
Картину под названием «Без названия в красном» с потрескавшейся поверхностью создали с помощью природного пигмента, опилок, древесной целлюлозы, натуральных волокон, воды и клея. Полотно исчезло в 2012 году после того, как Эсперанса Корен взяла его в долг для выставки.
Позже владельцы барселонской галереи Principal Art, которой принадлежит картина, подала против Корен иск на 100 тысяч евро (£85 700). По их данным, дилер пообещала купить полотно за €100 тысяч в 2013 году, но не заплатила, а позже сказала, что не знает, где находится произведение.
«Я действительно считаю чрезвычайным то, что у подсудимой [нет] никаких воспоминаний о местонахождении картины, где она оказалась и с кем», — сказал судья.
Судья присудил Корен £86 500 фунтов стерлингов возмещения ущерба, плюс £6 500 процентов и £18 000 за расходы — в общей сложности £111 000.
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По материалам:
theБабель
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