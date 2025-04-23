В Китае запустили первую широкополосную интернет-сеть 10G — Finance.ua

В Китае запустили первую широкополосную интернет-сеть 10G
Пока что в зоне покрытия район Сюнъань близ Пекина, а в будущем в стране появится еще 168 локаций с 10G (10-гигабитным подключением), пишет китайское издание Mydrivers.
Компания использует «первую в мире» технологию 50G PON.
Она обеспечивает скорость загрузки в 10 Гбит/с и скорость отправки в 1 Гбит/с. Время задержек сократилось до трех миллисекунд.
«Например, ранее загрузка фильма в формате 4K занимала несколько минут, а с 10G — несколько секунд», — объясняет издание.
Один из клиентов оператора China Unicom в комментарии рассказал, что подключение работало бесперебойно во время одновременного использования нескольких «умных» устройств в доме и просмотра видео в формате 8K.
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