В Китае представили портативную зарядную станцию ​​для боевых БПЛА (видео) — Finance.ua

В Китае представили портативную зарядную станцию ​​для боевых БПЛА (видео) Сегодня 04:02 — Технологии&Авто

В Китае представили портативную зарядную станцию ​​для боевых БПЛА (видео)

Китайские разработчики запатентовали первую в мире портативную зарядную станцию ​​для боевых БПЛА.

Китайская компания DJI недавно представила свои первые электростанции с новым запатентованным портом SDC (Smart DC), который может быстро заряжать батареи различных устройств и, в частности, дронов.

Модель Power 1000 за $699 и модель Power 500 за $379 имеют множество входов и выходов переменного и постоянного тока. Обе электростанции оснащены батареями, способными сохранить 80% емкости после 3000 циклов зарядки/разрядки. Примечательно, что возможность их переключения за 0,02 секунды делает их пригодными для использования в качестве источника бесперебойного питания в нестабильных сетях.

Power 1000 мощностью 1024 Вт, кроме портов SDC и SDC Lite, снабжен двумя портами USB-C, каждый из которых поддерживает максимальную выходную мощность 140 Вт, а выходы переменного тока могут выдавать мощность до 2200 Вт. Электростанция полностью заряжается всего за 70 минут при максимальной потребляемой мощности 1200 Вт. Вес станции составляет 13 кг.

Каждый порт SDC можно использовать для подзарядки электростанции с помощью солнечных панелей мощностью до 400 Вт, но только после покупки модуля адаптера солнечной панели DJI Power. Порт SDC также можно использовать для зарядки электростанции от прикуривателя автомобиля. Для этого необходимо приобрести автомобильную розетку DJI Power Car и кабель питания SDC (12 В/24 В).

Портативная зарядная станция Power 500 мощностью 512 Вт оснащена двумя портами USB-C мощностью 100 Вт. Заряжать устройство можно при мощности 540 Вт или 270 Вт, а его максимальная выходная мощность переменного тока ограничена 1000 Вт. Power 500 весит всего 7,3 кг.

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